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第三屆桃捷盃足球賽今開踢 桃北北千名足球小將爭獎金
桃園捷運公司從今天起，將一連4天舉行第3屆桃捷盃5人制公益足球錦標賽，這次擴大舉辦更開放讓機場捷運沿線中小學都能參與，吸引74隊近千名設籍桃北北的中小學生一起參加。
桃捷董事長劉坤億表示，桃捷盃五人制足球錦標賽過去2年已經在大桃園國中、小學足球比賽奠定好口碑，原本應在夏天舉辦比賽，不過今年受疫情影響，經審慎評估決定於疫情趨緩後舉行。
看到上千名足球小將們頂著大太陽爭取榮耀，桃捷總經理蒲鶴章笑說，今天太陽露臉是給桃捷盃美好的開始。他也推薦來比賽的雙北民眾，可趁連假多認識青埔，搭機捷到Xpark、新光影城、IKEA、華泰名品城來享受機場捷運沿線景點。
桃園市體育局長莊佳佳則說，在桃園市長鄭文燦大力支持下，桃園每年都會辦理市長盃足球錦標賽以及幼兒足球錦標賽，未來中壢體育園區將要蓋一座國際標準足球場，讓足球運動持續在大桃園發光發熱。
為了回饋機場捷運沿線國中小學，桃捷盃五人制公益足球錦標賽今年廣邀台北市、新北市共同參與。冠軍隊伍將由桃捷公司頒發獎盃、獎牌及最高8千元運動用品店禮券，更加碼頒發參賽球員每人一雙足球鞋。
桃捷公司指出，桃園機場捷運橫跨桃北北3大直轄市，串聯起更便捷的生活圈，為回饋社會，仍希望在疫情趨緩期間，並有著防疫的基礎上，舉辦公益足球錦標賽以培植更多國家足壇幼苗，也讓機場捷運沿線民眾透過運動鍛鍊強健體魄。
另外，桃捷公司也同步舉行桃捷親子日，結合親子花式足球課程、表演教學、趣味足球競賽，讓現場大小朋友們共同體驗挑戰玩得不亦樂乎，鼓勵家長們在台灣疫情趨緩期間，帶孩子走出戶外。
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