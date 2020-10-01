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慈湖經典演唱會水舞首演 鄭文燦：推動北橫風景特定區

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
慈湖水舞畫面。圖／桃園市祝福觀光旅遊局提供
慈湖水舞畫面。圖／桃園市祝福觀光旅遊局提供

桃園市長鄭文燦今天晚上前往慈湖紀念雕塑公園水岸舞台，出席「2020慈湖水岸經典演唱會暨水舞開幕式」活動，並表示市府積極推動慈湖轉型，今年以「水舞伴星光、慈湖賞月迎中秋」為主題，在中秋連假期間舉行水舞光雕秀，配合音樂會演出，為慈湖的夜景增添不一樣的氣氛，提供遊客另類的體驗。

鄭文燦指出，市府已整建完成串連前慈湖與後慈湖的「秘境步道」，周邊包括百吉林蔭步道、頭寮生態步道及打鐵寮古道等也將持續改善，提升遊憩品質。此外，市府正積極推動成立「北橫國家風景特定區」，並推動三層迷宮計畫成為北橫旅遊的亮點，而北橫沿線景點也將逐步改造，讓大家看到北橫充滿文化、生態的美好一面。

鄭文燦說，慈湖是北橫旅遊的重要景點，有兩蔣陵寢、雕塑公園及後慈湖秘境等景點，市府近年持續推動改造慈湖，整建完成串連前慈湖與後慈湖的步道，讓原本只能由百吉步道重複路線進出後慈湖的方式，恢復為「後進前出」的導覽路線，路程也縮短為2小時15分鐘，減輕遊客行走的負擔。

觀旅局長楊勝評表示，2020慈湖水岸經典演唱會今明兩天於慈湖紀念雕塑公園登場，明天也是下午3點開始，還推出在地農創市集與DIY體驗，更邀請包括許景淳、殷正洋、周治平、民雄、李麗芬、錦雯、方寧及欣韻二重唱等多組實力派歌手演唱經典好歌，搭配華麗聲光水舞秀，陪伴大家團圓過中秋。

楊勝評也說明即日起至明年3月31日，慈湖紀念雕塑公園水岸舞台都有水舞表演，平日每晚6點到8點逢整點演出約5分鐘；假日每晚5點30分到9點逢半點演出，由國樂演奏為主的獨創音樂「Formosa Taiwan」搭配多彩燈光，呈現完美的視聽盛宴，樂曲也將結合最新立體式水舞技術，以台灣獨家的千手觀音3D噴頭展現國際級奇幻水舞表演，水舞展演期間，慈湖南北廂房「娜香美術館」延長營業時間，平日至晚上8點，假日至晚上9點，提供多元化且獨特的咖啡、茶飲、餐點，歡迎遊客前來體驗一場的結合水舞、音樂、美食的夜間嘉年華。

更多活動詳情請上「2020慈湖水岸經典演唱會」臉書粉絲專頁。

慈湖水舞還沒開始，停車場和周邊已經擠滿人潮。圖／桃園市風景管理處提供
慈湖水舞還沒開始，停車場和周邊已經擠滿人潮。圖／桃園市風景管理處提供

慈湖 北橫 鄭文燦

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