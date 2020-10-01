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大溪慈湖、後慈湖步道通了 祕境尋幽攬勝趕快預約

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
後慈湖通往慈湖的步道通了。圖／桃園市風景管理處提供
後慈湖通往慈湖的步道通了。圖／桃園市風景管理處提供

到桃園市大溪後慈湖賞景不必再從原路線離開，桃園市政府風管處投注1000萬元打造「2.0版慈湖秘境步道」，今天啟用；原先後慈湖導覽路線只能原路進、原路出，現在可以後慈湖進、前慈湖出，一次走完後、前慈湖賞美景。

新的路線日前就開放預約，今天開放首日就吸引近滿檔搶頭香遊客，兩個半小時的賞景路線需要點體力，但是沿路美景和林蔭加上導覽員細心解說，讓遊客覺得不虛此行。

風管處長廖育儀說，前、後慈湖原本就有一條步道，只是一直受要塞管制多年變成荒廢的林間步道，市政府和軍方協調後取得開放共識，風管處於是編預算整修，完成全長623公尺寬近2公尺的山林步道，後慈湖入口在「第一辦公室」旁，可以走到蔣中正陵寢建築30公尺外，沿線以闊葉林為主，還有一棵大九芎喬木，走到慈湖以後接著可以欣賞天鵝群，又是一番美景。

步道今天啟用，日前受理預約時就很受歡迎。風管處表示民眾可以查閱後慈湖入園系統網站預約，每梯次45名，10人以下遊客，也可於慈湖導覽站現場報名，全票100元、優待票50元，全遊程需步行2個多小時，請民眾評估體能情況。

開放第一天就吸引不少遊客報名搶先體驗。圖／桃園市風景管理處提供
開放第一天就吸引不少遊客報名搶先體驗。圖／桃園市風景管理處提供

慈湖 蔣中正 建築

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