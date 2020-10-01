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木雕藝術節盛大登場 三義鄉沸騰4天
苗栗縣2020三義木雕藝術節系列活動「藝道-木藝慢活嘉年華」今天起4天舉辦，重頭戲公布國際木雕競賽成績，裕隆木雕薪傳獎得主陳茂成、裕隆木雕創新獎江慧琳、工藝木雕經典大獎楊天吉、當代木雕大獎潘煒中，及台灣木雕薪傳獎李秉圭等人，脫穎而出。
三義木雕藝術節系列活動「藝道-木藝慢活嘉年華」，今天上午10點在三義木雕博物館前廣場，祭祀巧聖先師魯班公揭開序幕，下午2點三義鄉親總動員，帶來精采的才藝表演，下午3點30分開幕及頒獎典禮，今年第13屆台灣國際木雕競賽，有台灣、中國大陸、法國、厄瓜多、印尼，及澳門等6個國家地區，共129件作品，競爭相當激烈。
陳茂成「乘風波浪」、江慧琳「四個夢」、楊天吉「淘氣」、潘煒中「獨自建構」，及李秉圭「鍾馗」等作品，獲評審青睞，苗栗縣長徐耀昌、縣府文化觀光局長林彥甫及裕隆集團副總經理李建輝公布名單並頒獎，作品都會在三義木雕博物館展出至10月25日。
木雕節活動在三義木雕博物館廣場安排木雕大師「觸手生春木雕秀」現場創作表演、冰雕即興創作、木藝文創市集、親子木藝DIY、舞台動態表演等；三義水美藝術街規畫藝術街角串聯，專人導覽探索職人走廊、慢工DIY手作活動、竹籐編織等；三義木雕博物館內則有茶席文化體驗及茶器木作體驗營；10月1日至3日晚上7點在三義木雕博物館前廣場，推出蚊子電影院，播放三義木雕故事，搭配現場解說，相關資訊可上網https://www.2020sanyiwoodsculpture.com查詢。
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