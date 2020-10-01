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中秋連假偽出國遊玩夯 JETS嘉年華坐飛天輪桃市民半價

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市青埔高鐵桃園站前廣場JETS嘉年華，主打高達25公尺Skydiver尖叫飛天輪，中秋連假吸引許多民眾親子戶外遊玩，桃園市民優惠半價。圖／市府觀旅局提供
桃園市青埔高鐵桃園站前廣場JETS嘉年華，主打高達25公尺Skydiver尖叫飛天輪，中秋連假吸引許多民眾親子戶外遊玩，桃園市民優惠半價。圖／市府觀旅局提供

中秋連假首日，許多民眾趁假期戶外旅遊，桃園市青埔高鐵桃園站前廣場正在舉辦JETS嘉年華桃園場，包括8層樓高達25公尺Skydiver尖叫飛天輪等歐美式主題樂園，今天吸引許多民眾親子前往「探險」偽出國遊玩，桃園市府觀光旅遊局長楊勝評今天下午說，市府協助JETS嘉年華營運及提供周邊停車資訊，業者提供桃園市民入園半價（40元）優惠遊玩及每月公益招待育幼院童遊玩。

JETS嘉年華今年初在高雄舉辦爆紅，這次移師桃園青埔特定區舉辦至11月30日止，園區主打高達25公尺8樓高的Skydiver尖叫飛天輪、IG最熱打卡景點「搖擺波浪」及旋轉木馬、擎天海盜船、51區探險禁區多達30項遊樂設施，讓民眾猶如置身國外，還有超過20攤在地美食、美式遊戲，中秋連假首日，吸引許多民眾親子、情侶趁中秋假期前往偽出國遊玩。

市府觀旅局表示，桃園JETS嘉年華入園票價80元，業者為回饋桃園市民，持桃園市民卡者可享入園半價40元優惠，民眾若持機捷一日票亦可享入園半價優惠，3歲以下幼童隨大人入園免費，業者每月舉辦一次公益活動，免費育幼院童入園，青埔地區華泰名品城、新光影城、X-park水族館景點多，為避免停車不便，呼籲民眾搭乘大眾運輸至高鐵桃園站步行3分鐘可達。

桃園市青埔高鐵桃園站前廣場JETS嘉年華，主打高達25公尺Skydiver尖叫飛天輪，中秋連假吸引許多民眾親子戶外遊玩，桃園市民優惠半價。圖／市府觀旅局提供
桃園市青埔高鐵桃園站前廣場JETS嘉年華，主打高達25公尺Skydiver尖叫飛天輪，中秋連假吸引許多民眾親子戶外遊玩，桃園市民優惠半價。圖／市府觀旅局提供
桃園市青埔高鐵桃園站前廣場JETS嘉年華，中秋連假吸引許多民眾親子戶外遊玩，桃園市民優惠半價，民眾可依入園資訊（見圖）前往遊玩。圖／市府觀旅局提供
桃園市青埔高鐵桃園站前廣場JETS嘉年華，中秋連假吸引許多民眾親子戶外遊玩，桃園市民優惠半價，民眾可依入園資訊（見圖）前往遊玩。圖／市府觀旅局提供

中秋 高鐵 育幼院

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