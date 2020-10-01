中秋連假偽出國遊玩夯 JETS嘉年華坐飛天輪桃市民半價

中秋連假首日，許多民眾趁假期戶外旅遊，桃園市青埔高鐵桃園站前廣場正在舉辦JETS嘉年華桃園場，包括8層樓高達25公尺Skydiver尖叫飛天輪等歐美式主題樂園，今天吸引許多民眾親子前往「探險」偽出國遊玩，桃園市府觀光旅遊局長楊勝評今天下午說，市府協助JETS嘉年華營運及提供周邊停車資訊，業者提供桃園市民入園半價（40元）優惠遊玩及每月公益招待育幼院童遊玩。

JETS嘉年華今年初在高雄舉辦爆紅，這次移師桃園青埔特定區舉辦至11月30日止，園區主打高達25公尺8樓高的Skydiver尖叫飛天輪、IG最熱打卡景點「搖擺波浪」及旋轉木馬、擎天海盜船、51區探險禁區多達30項遊樂設施，讓民眾猶如置身國外，還有超過20攤在地美食、美式遊戲，中秋連假首日，吸引許多民眾親子、情侶趁中秋假期前往偽出國遊玩。