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2020竹北市兒童節登場 今年以魔法城為主題讓民眾暢遊

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
今天上午2020竹北兒童節活動開幕，現場大小朋友同樂參加遊行。圖／竹北市公所提供
今天上午2020竹北兒童節活動開幕，現場大小朋友同樂參加遊行。圖／竹北市公所提供

2020竹北市兒童節活動將於10月1日至3日在高鐵七路及高鐵八路間廣場盛大舉行，今年活動以「竹夢魔法城」為主題，更首創「竹夢心願牆」開放民眾認領實現願望，同時還有許多兒童遊樂設施，家長除了帶小朋友前來，還能參加抽獎好禮。

上午開幕典禮以「魔法師快閃大遊行」揭開序幕，由漫威英雄角色出場並號召小朋友以小小魔法師裝扮加入遊行，活動上更有MOMO家族帶動跳、POLI救援小隊歡樂見面會，以及鐳戰競賽、VR科技體驗，現場還有許多大小朋友喜愛的多項遊樂設施。

竹北市公所表示，竹北市賦予兒童節不同的意義，募集相關公益團隊資助的小朋友許下心願，設立心願牆供民眾認養，現場的兒童遊樂設施除了有13座氣墊樂園，還有摩天輪、小火車、旋轉木馬、咖啡杯等機械設施，最吸睛的就是長達26公尺的「極限體能王氣墊」。

活動期間舞台節目則有兒童劇、小丑氣球秀、魔術等精彩表演，竹北兒童節活動現場還有美食胖卡餐車、闖關遊戲及手作DIY區，不僅小朋友喜愛，家長前來也能參加創意比賽拿大獎，有精美尿布塔、趣味玩具、運動用品等多項好禮。

除了活動好禮可拿，市公所更推出抽獎活動，只要參加活動打卡就能抽好禮，獎項有魔術道具、哈利波特套書、熱壓三明治點心機、方形可口鬆餅機、新大竹北商旅住宿抵用券、新竹豐邑喜來登大飯店的喜波波疊疊樂及盛宴平日下午茶券、岩漿火鍋／火山岩燒肉／卡菲努努景觀餐廳餐券；搭乘高鐵的民眾在新竹站下車後步行5分鐘即可抵達會場。

今天上午2020竹北兒童節活動開幕，現場大小朋友同樂參加遊行。圖／竹北市公所提供
今天上午2020竹北兒童節活動開幕，現場大小朋友同樂參加遊行。圖／竹北市公所提供

高鐵 北市 兒童節

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