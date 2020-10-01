2020竹北市兒童節登場 今年以魔法城為主題讓民眾暢遊

2020竹北市兒童節活動將於10月1日至3日在高鐵七路及高鐵八路間廣場盛大舉行，今年活動以「竹夢魔法城」為主題，更首創「竹夢心願牆」開放民眾認領實現願望，同時還有許多兒童遊樂設施，家長除了帶小朋友前來，還能參加抽獎好禮。

上午開幕典禮以「魔法師快閃大遊行」揭開序幕，由漫威英雄角色出場並號召小朋友以小小魔法師裝扮加入遊行，活動上更有MOMO家族帶動跳、POLI救援小隊歡樂見面會，以及鐳戰競賽、VR科技體驗，現場還有許多大小朋友喜愛的多項遊樂設施。

竹北市公所表示，竹北市賦予兒童節不同的意義，募集相關公益團隊資助的小朋友許下心願，設立心願牆供民眾認養，現場的兒童遊樂設施除了有13座氣墊樂園，還有摩天輪、小火車、旋轉木馬、咖啡杯等機械設施，最吸睛的就是長達26公尺的「極限體能王氣墊」。

活動期間舞台節目則有兒童劇、小丑氣球秀、魔術等精彩表演，竹北兒童節活動現場還有美食胖卡餐車、闖關遊戲及手作DIY區，不僅小朋友喜愛，家長前來也能參加創意比賽拿大獎，有精美尿布塔、趣味玩具、運動用品等多項好禮。