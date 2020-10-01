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2020台灣設計展首日 鄭文燦率團前進新竹由林智堅導覽

聯合報 / 記者巫鴻瑋黃瑞典／新竹即時報導
新竹市長林智堅擔任導覽員，帶桃園市長鄭文燦參觀台灣設計展展館。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長林智堅擔任導覽員，帶桃園市長鄭文燦參觀台灣設計展展館。記者巫鴻瑋／攝影

2020台灣設計展今天上午正式開展，展期11天以長2公里步行軸線串連，分為新竹公園及舊城區2大展場；桃園市長鄭文燦率桃園市府團隊取經，新竹市長林智堅更化身展場導覽員，解說這次設計展與新竹城市科技美感的融合。

鄭文燦上午11點就抵達位在新竹公園、新竹市立體育館的主展場，這次設計展以諸多科技元素進行表達，尤其在科技大事記展區更是展出網路使世界的快速轉變，林智堅也帶鄭文燦走過展場最佳的網美拍照點「電波隧道」，猶如從現實世界一腳跨入數位世界一般。

導覽途中，鄭文燦看到過去台灣網路曾經風靡一時的網站介紹時，更感嘆許多過去的網站的網站歷經紅極一時到衰弱，像是他學生時期常常使用的無名小站、痞客邦，現在不是關站就是已被其他新興網站取代，鄭文燦更笑著說「以前哪有DCARD」。

林智堅還向鄭文燦提問現在常用哪些手機APP，鄭文燦則是說現在手機不離身，最常用到的APP就是FACEBOOK、INSTAGRAM，尤其因為辦公需要，LINE通知隨時都開著，還特別提到LINE有「收回」功能，他表示「工作上把幹部罵了一頓之後，還可以事後趕快收回。」

鄭文燦說，近期遠見雜誌公布「2020縣市總體競爭力評比」，新竹市打敗六都成為全台灣城市競爭力的第1名，看得出在林智堅優越的城市治理以及帶動新竹轉型、創新之下，新竹已經成為匯集科技、文化、生活、美學等4大面向的城市，展現科技、生活與美學，不僅小而美，也小而有競爭力。

林智堅則表示，桃園及新竹就如兄弟之邦，市政常有交流，設計展不僅歡迎新竹民眾參觀，更希望連假期間不管是桃園或其他縣市的民眾，都能來參觀，不僅感受新竹的科技之美，還能同時享受新竹舊城區的古蹟巡禮。

林智堅與鄭文燦看到展區的手機icon，討論著最常使用哪些App。記者巫鴻瑋／攝影
林智堅與鄭文燦看到展區的手機icon，討論著最常使用哪些App。記者巫鴻瑋／攝影
林智堅自豪新竹有許多高學歷、高收入的工程師，為台灣的科技產業奮鬥。記者巫鴻瑋／攝影
林智堅自豪新竹有許多高學歷、高收入的工程師，為台灣的科技產業奮鬥。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長林智堅（右2）擔任導覽員，帶桃園市長鄭文燦（左2）參觀台灣設計展展館，策展人劉真蓉（右1）台灣設計研究院長張基義（左1）也陪同在旁。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長林智堅（右2）擔任導覽員，帶桃園市長鄭文燦（左2）參觀台灣設計展展館，策展人劉真蓉（右1）台灣設計研究院長張基義（左1）也陪同在旁。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長林智堅擔任導覽員，帶桃園市長鄭文燦參觀台灣設計展展館。記者巫鴻瑋／攝影
新竹市長林智堅擔任導覽員，帶桃園市長鄭文燦參觀台灣設計展展館。記者巫鴻瑋／攝影
林智堅致贈鄭文燦這次台灣設計展禮包，裡頭有許多設計元素小物。記者巫鴻瑋／攝影
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新竹 鄭文燦 林智堅

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