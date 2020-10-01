聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園市工作職缺地圖推新功能 網頁能直接顯示最佳路徑
為提供求職民眾快速搜尋工作職缺的管道，桃園市政府就業服務處建置的桃園市工作職缺地圖網站，新功能「路徑規畫」結合Google地圖導航，在網頁中直接顯示出求職者前往工作地點的最佳路徑，不必再開Google地圖搜尋，增加方便性。
就服處表示，桃園市工作職缺地圖網站自去年11月1日上線，整合台灣就業通職缺資訊及Google地圖功能，截至今年9月已有逾3萬5千人次使用，逐漸成為市民尋職的好幫手。
這次為了讓民眾能更便利的使用該網站，今天推出新功能「路徑規畫」，可規畫出最佳路徑讓求職民眾依自身需求選擇不同交通工具，掌握最詳盡的通勤資訊。
就服處指出，將把既有的職業訓練、就促課程、現場徵才活動等一併增添路徑規畫於地圖中，至於搜尋職缺功能部分，職缺地圖網站增添「模糊搜索」及「搜尋紀錄」功能，不僅提供求職民眾以單一職缺名稱搜尋時，能自動篩選相近職務但名稱不同的職缺，還能保存瀏覽紀錄。
除此之外，工作職缺地圖網站亦在頁面中設置「職涯諮詢專區」，協助求職者自我了解並成功取得面試機會。另外，「就業相關補助專區」更以一頁式網頁提供民眾就服處就業相關補助資源。
今年度職缺地圖網站更不限於桃園竹苗地區的職缺搜尋，將服務範圍擴大至全國職缺顯示，讓想跨縣市求職的民眾能有效利用這項資源服務。求職民眾可隨時隨地用行動裝置找尋適合職缺，網址： https://jobmap.tycg.gov.tw/ 。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言