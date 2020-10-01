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桃園市工作職缺地圖推新功能 網頁能直接顯示最佳路徑

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園市政府就業服務處建置的桃園市工作職缺地圖網站，新功能「路徑規畫」結合Google地圖導航，在網頁中直接顯示出求職者前往工作地點的最佳路徑，不必再開Google地圖搜尋，增加方便性。圖／桃園市政府就業服務處提供
桃園市政府就業服務處建置的桃園市工作職缺地圖網站，新功能「路徑規畫」結合Google地圖導航，在網頁中直接顯示出求職者前往工作地點的最佳路徑，不必再開Google地圖搜尋，增加方便性。圖／桃園市政府就業服務處提供

為提供求職民眾快速搜尋工作職缺的管道，桃園市政府就業服務處建置的桃園市工作職缺地圖網站，新功能「路徑規畫」結合Google地圖導航，在網頁中直接顯示出求職者前往工作地點的最佳路徑，不必再開Google地圖搜尋，增加方便性。

就服處表示，桃園市工作職缺地圖網站自去年11月1日上線，整合台灣就業通職缺資訊及Google地圖功能，截至今年9月已有逾3萬5千人次使用，逐漸成為市民尋職的好幫手。

這次為了讓民眾能更便利的使用該網站，今天推出新功能「路徑規畫」，可規畫出最佳路徑讓求職民眾依自身需求選擇不同交通工具，掌握最詳盡的通勤資訊。

就服處指出，將把既有的職業訓練、就促課程、現場徵才活動等一併增添路徑規畫於地圖中，至於搜尋職缺功能部分，職缺地圖網站增添「模糊搜索」及「搜尋紀錄」功能，不僅提供求職民眾以單一職缺名稱搜尋時，能自動篩選相近職務但名稱不同的職缺，還能保存瀏覽紀錄。

除此之外，工作職缺地圖網站亦在頁面中設置「職涯諮詢專區」，協助求職者自我了解並成功取得面試機會。另外，「就業相關補助專區」更以一頁式網頁提供民眾就服處就業相關補助資源。

今年度職缺地圖網站更不限於桃園竹苗地區的職缺搜尋，將服務範圍擴大至全國職缺顯示，讓想跨縣市求職的民眾能有效利用這項資源服務。求職民眾可隨時隨地用行動裝置找尋適合職缺，網址： https://jobmap.tycg.gov.tw/

桃園市政府就業服務處建置的桃園市工作職缺地圖網站，新功能「路徑規畫」結合Google地圖導航，在網頁中直接顯示出求職者前往工作地點的最佳路徑，不必再開Google地圖搜尋，增加方便性。圖／桃園市政府就業服務處提供
桃園市政府就業服務處建置的桃園市工作職缺地圖網站，新功能「路徑規畫」結合Google地圖導航，在網頁中直接顯示出求職者前往工作地點的最佳路徑，不必再開Google地圖搜尋，增加方便性。圖／桃園市政府就業服務處提供
桃園市政府就業服務處建置的桃園市工作職缺地圖網站，新功能「路徑規畫」結合Google地圖導航，在網頁中直接顯示出求職者前往工作地點的最佳路徑，不必再開Google地圖搜尋，增加方便性。圖／桃園市政府就業服務處提供
桃園市政府就業服務處建置的桃園市工作職缺地圖網站，新功能「路徑規畫」結合Google地圖導航，在網頁中直接顯示出求職者前往工作地點的最佳路徑，不必再開Google地圖搜尋，增加方便性。圖／桃園市政府就業服務處提供

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