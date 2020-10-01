桃園只有虎頭山公園能烤肉 54烤肉爐全滿有人7點就登記

中秋節連假到來，許多民眾會返鄉齊聚烤肉，桃園市政府今年受疫情影響，不鼓勵群聚活動，僅提供虎頭山公園54個烤肉爐供民眾登記使用，有民眾超有毅力早上7點多就到場登記，今天時段已經全排滿，想烤肉的民眾明天要趁早去登記。

虎頭山公園共有54個烤肉爐，中秋連假期間分為2個時段，每日上午8點半至12點半及下午1點至5點，皆是當天才受理登記借用，欲烤肉的市民須在烤肉前1個小時內攜帶證件借用，使用後完成場地清潔即可退還證件。

桃園市政府風景區管理處長廖育儀笑說，雖然平常也有人9點多到虎頭山公園借烤肉爐，不過今天特別早，有民眾7點多就到現場卡位登記，要使用早上8點半的烤肉爐，搶首波中秋烤肉。他表示，中午12點半烤肉爐只剩下4個空位，現已全部額滿，提醒民眾明天想烤肉動作要加快。

中秋要烤肉的人潮眾多，桃園市政府衛生局統計近2周腹瀉健保門急診就診人次，第38周自9月13日至9月19日，因腹瀉就診人次共有1萬268人；第39周從9月20日至9月26日有1萬977人就診，較前一周增加709人次，就診人數上升6.9%。

衛生局提醒，民眾在食材料理及保存方面，應留意食品的新鮮、清潔，並將食材徹底煮熟、注意保存溫度及使用乾淨的水與食材等。另外，外出飲食時要避免冷食、生食，或吃來路不明的食品。

食材需區分生熟食很重要，衛生局指出，要使用不同砧板及刀具，分別處理生食與熟食，避免交叉污染，食用前要將食品充分加熱並在2小時內吃完，食物應放入冰箱冷藏或冷凍，飲水則要煮沸、不喝生水，維持良好的衛生原則才能吃得健康。