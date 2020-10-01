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桃園跟進台北 超商可繳納行人、慢車罰鍰

中央社 / 桃園1日電

桃園市警察局與全國4大超商合作，今天起繳納桃園市行人、慢車及道路障礙等交通違規案件罰鍰，不用再至郵局，可透過超商繳納；此舉也是繼台北市之後第2個實施的直轄市。

桃園市政府警察局交通警察大隊表示，以往民眾想繳納違反「道路交通管理處罰條例」第69條至84條的違規案件，須至各分局或使用郵局劃撥繳納罰鍰，耗費不少時間。

今天起，凡桃園市行人、慢車及道路障礙（含攤販）等交通違規案件，皆可利用統一超商、萊爾富、全家及OK便利商店等全國4大超商門市的多媒體事務機繳納罰鍰。

本國國民請依身分證統一編號，外國民眾則依居留證號，查詢違規資料並列印繳費單，臨櫃繳納罰鍰及手續費新台幣13元後，即可銷案。

桃園交通警察大隊表示，桃園市是繼台北市之後，第2個利用門市據點遍佈全國的超商系統，提供民眾多元管道繳納交通罰鍰的直轄市。

交通警察大隊也提醒民眾，本項措施無法繳納分期繳納的交通違規案件或裁決書案件，該等案件仍須至各分局裁決室繳納。

警察 超商 交通違規

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