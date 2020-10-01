聽新聞
test
0:00 / 0:00
跟上時代！鄭文燦年輕愛用無名小站 現在手機Line不停
桃園市長鄭文燦今天上午前往位在新竹舉辦的2020台灣設計展，並在新竹市長林智堅陪同下參觀其中位在新竹市立體育館的展區，期間在觀覽到台灣網路科技發展的布景時，鄭文燦自曝年輕時很愛用無名小站及痞客邦，「後來無名小站關閉時，還記得很多人都在存照片。」
鄭文燦還提到，現在隨時手機都要帶在身邊，而最常用到的App就是Facebook、Instagram，尤其因為公務需要，Line更是通知隨時開著，而且Line現在還有「收回」功能，鄭文燦就自嘲，幾次氣頭上把幹部罵了一頓，事後冷靜後還能「趕快收回」。
林智堅還問鄭文燦會不會玩寶可夢Go，鄭文燦，說遊戲剛推出時玩過，但現在不玩了；看到展區用各式社群手機應用軟體，鄭文燦更是一一都能指出是哪個App，其中看到Skype時，鄭文燦則是說「好像現在沒有人在用了」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言