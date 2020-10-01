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跟上時代！鄭文燦年輕愛用無名小站 現在手機Line不停

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
林智堅問鄭文燦平常最常用哪些手機App功能，鄭文燦更是如數家珍。記者巫鴻瑋／攝影
林智堅問鄭文燦平常最常用哪些手機App功能，鄭文燦更是如數家珍。記者巫鴻瑋／攝影

桃園市長鄭文燦今天上午前往位在新竹舉辦的2020台灣設計展，並在新竹市長林智堅陪同下參觀其中位在新竹市立體育館的展區，期間在觀覽到台灣網路科技發展的布景時，鄭文燦自曝年輕時很愛用無名小站及痞客邦，「後來無名小站關閉時，還記得很多人都在存照片。」

鄭文燦還提到，現在隨時手機都要帶在身邊，而最常用到的App就是Facebook、Instagram，尤其因為公務需要，Line更是通知隨時開著，而且Line現在還有「收回」功能，鄭文燦就自嘲，幾次氣頭上把幹部罵了一頓，事後冷靜後還能「趕快收回」。

林智堅還問鄭文燦會不會玩寶可夢Go，鄭文燦，說遊戲剛推出時玩過，但現在不玩了；看到展區用各式社群手機應用軟體，鄭文燦更是一一都能指出是哪個App，其中看到Skype時，鄭文燦則是說「好像現在沒有人在用了」。

鄭文燦 新竹 林智堅

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