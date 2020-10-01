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大溪慈湖夢幻水舞+民歌演唱準備600座位 有免費接駁車

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
水舞還搭配交響樂更有看透。圖／桃園市觀光旅遊局提供
水舞還搭配交響樂更有看透。圖／桃園市觀光旅遊局提供

桃園市大溪慈湖紀念雕塑公園（兩蔣文化園區）成立以來第一次規畫適合夜遊的行程，今晚6點在水岸舞台首推「水舞伴星光 賞月迎中秋 水岸經典演唱會暨水舞」開幕活動。觀旅局、風景管理處考量天氣放晴，遊客勢必增加，已經安排可以容納近600人的座位區，遊客也可以選擇公園任何地方站立或席地而坐欣賞夢幻般的水舞和交響樂。

風管處表示，今天趕不上欣賞水舞的民眾不要遺憾，因為慈湖紀念雕塑公園水岸舞台聲光水舞秀，會持續至明年3月底，平日晚上6至8點整點演出，每場次5分鐘，假日下午5點30分至晚上9點，半小時演出1場。

慈湖公園水岸舞台周邊的步道、慈康、慈湖橋面還有光雕布置，採用暖色調的防水LED黃光燈條，草地還有幾顆光球，隱藏式太陽光芒投射燈合計約2000坪。

風管處長廖育儀表示，慈湖水舞用3D噴頭塑造波浪、愛心等不同形狀，還有獨特的千手觀音與弧度大小不同的水柱交錯，加上燈光、音樂產生夢幻的場景。

風管處今天、明天還在現場安排經典民歌、老歌演唱，請來藝人許景淳、殷正洋、民雄、方寧、錦雯、欣韻二重唱、李麗芬、周治平等接力演唱；3、4、9、10、11日還有青年樂團表演。

即日起至31日每天下午5點至晚上9點，有免費接駁，車桃園客運大溪總站至慈湖，中途停靠經國紀念館，每半小時一班，慈湖停車場下午5點以後不收費水舞（表演期間），慈湖南北廂房「娜香美術館」平日營業時間延至晚上8點，假日至晚上9點。

慈湖雕塑公園水舞如夢似幻。圖／桃園市觀光旅遊局提供
慈湖雕塑公園水舞如夢似幻。圖／桃園市觀光旅遊局提供
入夜後，慈湖公園的燈光表現不同的面貌。圖／桃園市觀光旅遊局提供
入夜後，慈湖公園的燈光表現不同的面貌。圖／桃園市觀光旅遊局提供
主辦單位規畫近600個位子的座位區，遊客也可以在公園其他位置欣賞、美拍。圖／桃園市觀光旅遊局提供
主辦單位規畫近600個位子的座位區，遊客也可以在公園其他位置欣賞、美拍。圖／桃園市觀光旅遊局提供
慈湖水舞以3D噴頭製造多層次效果，在燈光助陣下更顯夢幻。圖／桃園市觀光旅遊局提供
慈湖水舞以3D噴頭製造多層次效果，在燈光助陣下更顯夢幻。圖／桃園市觀光旅遊局提供

慈湖 紀念館 美術館

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