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全台首家台鐵便當概念店啟用 設計展新竹限定便當開賣

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
鹹香、醬香、花香3款新竹風味便當。圖／台鐵提供
鹹香、醬香、花香3款新竹風味便當。圖／台鐵提供

全台第1家台鐵便當概念店今天在新竹火車站啟用，參考光華號列車造型與經典印象，使用鋁材質波浪外觀，勾勒出經典未來感的台鐵便當TR Bento品牌形象設計，配合設計展展期推出限定限量的鹹香、醬香、花香3款新竹風味便當，也販售鳴日號PRINCO速配表等限量商品，還有首度亮相的領帶，讓參觀民眾看見台鐵的設計力。

台鐵局長張政源、新竹市長林智堅為台鐵便當概念店點燈啟用，並展示台灣設計展新竹限定便當，設計鹹香、醬香、花香3款便當的盧怡安介紹，台鐵便當滷汁滲入白飯最好吃，因此分別設計以客家小炒、梅干扣肉為主菜，讓醬汁入飯保留台鐵便當的精髓，花香便當則以新竹山區的野薑花粽及橄欖、柿餅等呈現新竹風味。

張政源說，台鐵便當已有71年歷史，近4年年銷售量都超過1千萬個，現有的台鐵便當與便當本舖識別標誌從2006年沿用至今，台鐵推廣設計美學，配合設計展在新竹火車站打造台第1家台鐵便當概念店，也是示範店，5年內全台其他30家台鐵便當店陸續更新改造。

張政源說，新竹車站有127年歷史，每天至少有4萬旅客人次進出，台鐵也將大廳空間、照明、售票機台及天花板等，以減法設計與維持建物本體為原則，重新整修內裝與優化指標，提供旅客更友善的乘車環境，市府明年舉辦的台灣燈會與大力推動的大車站計畫，台鐵都會全力配合。

林智堅說，新竹車站不僅在全台241個車站旅客進出入次排名第7，占重要輸運地位，更承載許多人的人生記憶，樂見台鐵將設計力導入台鐵便當與車站微改造，市府近年努力改善前後站地下道、站前廣場等環境，也將與台鐵攜手推動大車站計畫，翻轉新竹，也讓百年車站古蹟風華再現。

台鐵指出，鹹香、醬香、花香新竹限定限量便當今天起至11日止每天中午11點開始供應，共100個，5日起增加下午4點起供應共60個，每份售價180元，售完為止。

花香便當以新竹山區的野薑花粽及橄欖、柿餅等呈現新竹風味。圖／台鐵提供
花香便當以新竹山區的野薑花粽及橄欖、柿餅等呈現新竹風味。圖／台鐵提供

鹹香便當。圖／台鐵提供
鹹香便當。圖／台鐵提供

全台第1家台鐵便當概念店今天在新竹火車站由台鐵局長張政源（右）、新竹市長林智堅（左）點燈啟用。記者黃瑞典／攝影
全台第1家台鐵便當概念店今天在新竹火車站由台鐵局長張政源（右）、新竹市長林智堅（左）點燈啟用。記者黃瑞典／攝影
全台第1家台鐵便當概念店今天在新竹火車站開賣，台灣設計展期間限量販售鹹香、醬香、花香3款新竹風味便當。記者黃瑞典／攝影
全台第1家台鐵便當概念店今天在新竹火車站開賣，台灣設計展期間限量販售鹹香、醬香、花香3款新竹風味便當。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅（右起）、台鐵局長張政源等人展示設計展期間限量販售的新竹限定便當。記者黃瑞典／攝影
新竹市長林智堅（右起）、台鐵局長張政源等人展示設計展期間限量販售的新竹限定便當。記者黃瑞典／攝影
全台第1家台鐵便當概念店今天在新竹火車站開賣，並販售也販售鳴日號PRINCO速配表等限量商品。記者黃瑞典／攝影
全台第1家台鐵便當概念店今天在新竹火車站開賣，並販售也販售鳴日號PRINCO速配表等限量商品。記者黃瑞典／攝影

台鐵 便當 新竹

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