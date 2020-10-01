台中捷運國高中生沒優惠票價？議員批恐影響營運

台中捷運綠線有可能在年底通車，但市議員黃仁比對發現，優惠學生票價部分獨缺國中、高中生的補助優惠；他表示，多數國高中生才會自己通勤上學或出外購物，沿線也有許多學校，台中捷運剛上路必須衝搭乘人數，少了這群「通車族」，勢必嚴重影響衝擊捷運的生存發展。

台中捷運公司表示，依照「大眾捷運法」規定收費，有關身份別優惠補助，將等年底正式通車後，透過乘客進出站的大數據分析，對使用頻率高的乘客提出相關配套優惠，包括國、高中學生專屬優惠，將配合政策推動。

黃仁議員指出，根據教育局數字，綠線捷運周邊國高中學校，有可能搭乘捷運的學生數最高可達到1萬人次，每天上下學、每周5天，就有約10萬人次的搭乘數，捷運捨棄對群「高搭乘族」，對營運生存影響不大嗎？