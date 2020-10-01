觀霧生態大寶庫 OT觀霧山莊顧環保及原民就業獲金擘獎
苗栗縣泰安鄉觀霧地區是生態寶庫，林務局新竹林區管理處OT委託觀霧休閒山莊股份有限公司經營觀霧山莊，山莊致力環保，並照顧原住民就業，新竹林管處、觀霧休閒山莊公司都獲財政部今年民間參與公共建設金擘獎肯定，今年11月13日將在台北國際會議中心頒獎典禮。
金擘獎最近公布，新竹林管處指出，新竹林管處獲「政府機關團隊獎」佳等，觀霧休閒山莊公司獲「民間經營團隊獎」佳等與「公益獎」，同時也是今年唯一「公益獎」的民間經營團隊。
新竹林管處希望提供優質住宿及餐飲服務品質，並減輕對自然環境影響，增加觀霧國家森林遊樂區周邊居民就業機會，觀霧山莊以OT方式2018年起委託營運，觀霧休閒山莊公司響應全球綠色環境趨勢，致力節能、省水、優先採購綠色環保標章產品，2019年7月取得環保署「銅級環保旅館」標章，今年6月晉級「銀級環保旅館」。
此外，山莊每年雇用周邊部落原住民比例皆達6成以上，因此今年7月榮獲原住民族委員會頒贈「進用原住民族績優機關（構）及廠商」優等獎，今年又有金擘獎肯定，林管處期許未來持續努力提供民眾優質遊憩，及住宿服務品質。
新竹林管處指出，觀霧國家森林遊樂區是早期伐木林場，觀霧山莊是當時員工宿舍，目前觀霧山莊仍保有早期伐木時期宿舍外觀及氛圍，山莊前有1棵霧社櫻王，3月間花開繽紛，還可遠眺聖稜線，有機會觀賞雲海勝景，美不勝收。
林管處將於雙十國慶日辦理「繽紛觀霧」生態及環境教育主題活動，透過戶外生態闖關活動及現場解說，認識觀霧地區多元森林生態系及生物多樣性，也是全台少數可同時觀察到3種鳳仙花的生態寶庫，活動上、下午各有一場，當天現場報名，300人額滿為止，相關問題可電洽新竹林區管理處03-5224163轉234，觀霧山莊訂房網站www.guanwuvilla.com，電話037-268818。
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