觀霧生態大寶庫 OT觀霧山莊顧環保及原民就業獲金擘獎

苗栗縣泰安鄉觀霧地區是生態寶庫，林務局新竹林區管理處OT委託觀霧休閒山莊股份有限公司經營觀霧山莊，山莊致力環保，並照顧原住民就業，新竹林管處、觀霧休閒山莊公司都獲財政部今年民間參與公共建設金擘獎肯定，今年11月13日將在台北國際會議中心頒獎典禮。

金擘獎最近公布，新竹林管處指出，新竹林管處獲「政府機關團隊獎」佳等，觀霧休閒山莊公司獲「民間經營團隊獎」佳等與「公益獎」，同時也是今年唯一「公益獎」的民間經營團隊。

新竹林管處希望提供優質住宿及餐飲服務品質，並減輕對自然環境影響，增加觀霧國家森林遊樂區周邊居民就業機會，觀霧山莊以OT方式2018年起委託營運，觀霧休閒山莊公司響應全球綠色環境趨勢，致力節能、省水、優先採購綠色環保標章產品，2019年7月取得環保署「銅級環保旅館」標章，今年6月晉級「銀級環保旅館」。

此外，山莊每年雇用周邊部落原住民比例皆達6成以上，因此今年7月榮獲原住民族委員會頒贈「進用原住民族績優機關（構）及廠商」優等獎，今年又有金擘獎肯定，林管處期許未來持續努力提供民眾優質遊憩，及住宿服務品質。

新竹林管處指出，觀霧國家森林遊樂區是早期伐木林場，觀霧山莊是當時員工宿舍，目前觀霧山莊仍保有早期伐木時期宿舍外觀及氛圍，山莊前有1棵霧社櫻王，3月間花開繽紛，還可遠眺聖稜線，有機會觀賞雲海勝景，美不勝收。