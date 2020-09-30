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桃園偏鄉舊建築轉變生態遊學中心 開啟永續行動新篇章

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
「復興食農」團隊與青年局長顏蔚慈合影。圖／桃園市青年事務局提供
「復興食農」團隊與青年局長顏蔚慈合影。圖／桃園市青年事務局提供

來自桃園復興區的三位地方媽媽王姿怡、丁字俞、袁淑玲，107年組成在地推廣食農教育的「復興食農」團隊，因緣際會在大溪區百吉國小王連進校長的支持下，參與原為廢棄舊校舍的「新峰陶藝暨生態遊學中心」活化工作，將閒置空間打造成為復興食農的興創基地，藉由一日遊的體驗行程帶動人潮恢復以往的蓬勃生氣。       

今年是「復興食農」團隊執行桃園市政府青年事務局「青年投入永續發展行動計畫」的第3年，去年於新峰陶藝暨生態遊學中心舉辦第一場活動後，已推動超過20場次的體驗行程、600人次參與，除了將食農教育的課程帶到現場，也結合陶藝DIY工作坊為來自不同地方的參與者設計出不一樣的延伸課程。今年響應全民防疫意識抬頭，結合大嵙崁獅子會在這個生態遊學中心共同製作防疫物資「手工香皂」，並捐贈至復興區每個學校。        

自團隊組成以來，「復興食農」秉持著知足與感恩深耕偏鄉校園食農教育，她們除了結合大溪區百吉國小、千心幼兒園及復興區三民國小附設幼兒園辦理「NG的菜、不NG的愛」成果展，歷年來的累積也獲得「第一屆桃園時代青年行動家」，與桃園市「社會教育貢獻獎」的殊榮，豐碩的成果都存放在新峰陶藝暨生態遊學中心傳承桃園的永續精神。        

青年局鼓勵青年朋友關心社會、走向在地，今年青年投入永續發展行動計畫以「桃青能學校」為主軸，共支持13組青年行動團隊於不同行政區進行地方創生，像是「復興食農」團隊執行空間活化、遊程設計、農事體驗等方案，未來也將持續辦理培力輔導、成果交流等活動，幫助青年朋友「從可能到能」，打造社區共好的地方創生模式，協助行動團隊自給自足朝永續經營的商業模式目標邁進。

「復興食農」成果發表展出多樣化的農作和產品。圖／桃園市青年事務局提供
「復興食農」成果發表展出多樣化的農作和產品。圖／桃園市青年事務局提供
新峰陶藝暨生態遊學中心先前慶祝教師節活動。圖／桃園市青年事務局提供
新峰陶藝暨生態遊學中心先前慶祝教師節活動。圖／桃園市青年事務局提供

食農教育 青年 遊學

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