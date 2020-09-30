喜喪索取鄭文燦落款中堂、輓聯 即日起開放線上申辦

不少民眾辦喜事或喪事，想收到首長落款的祝賀與弔唁，但過往桃園市政府受理市民申請中堂及輓聯須透過郵寄、傳真申請書，往返書信確認不便，市府秘書處升級便民服務，今天起只要檢附相關文件，透過「桃園網路e指通」網站即可一指線上申辦。

市府秘書處長顏子傑說，線上申辦須3個工作天前提出申請，申請中堂者需檢附喜帖，若無印製喜帖者，可附上結婚證明文件；申請輓聯者需檢附訃聞，若無印製訃聞，則須附死亡證明書，線上申請經確認後，可收到桃園市長鄭文燦落款的祝賀或弔唁。

至於紙本中堂、輓聯取件方式可選擇郵寄或親至桃園市政府5樓秘書處機要科取件；告別式場地為可播放電子輓聯的禮廳，則可先至內政部全國殯葬資訊入口網或各縣市所屬殯葬管理處所之「電子輓聯平台」預覽。