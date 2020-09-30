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桃園平鎮「警mix猛萌小隊」6警犬宣傳地景藝術節超吸睛
桃園市平鎮警分局也飼養「警犬」，雖然沒受過專業緝毒及安檢工作訓練，但自幼在派出所、分局北部耳濡成長，守護駐地的認真敬業度不輸專業警犬。
平鎮警分局長李建民指出，「警犬」其實就是常出現在分局或幾個派出所的狗狗，有的原本沒有主人，卻能乖乖待在派出所還會陪值班同仁甚至「警戒」，因此成了「警犬」，從被認養的那一天起，就一直守護著駐地從未離開過。最近趁「2020桃園地景藝術節」平鎮也有展場，警方每天排交管、巡邏等勤務，警犬也跟著到現場等於「放假」一天，盡情地到展區奔跑，分局還製作1支以警犬為主角的地景藝術節宣導影片，每隻警犬以不同造型登場，在網路上架後相當受矚目。
萌犬在地景藝術節現場，還是會和員警一起宣導防竊，許多大、小朋友見到警犬們呆萌又逗趣的模樣，都覺得可愛。中秋連假也是地景藝術節最後4天展期，警方提醒來參觀看展的民眾，看見警犬別忘記打招呼。
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