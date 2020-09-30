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苗栗學子淨灘路跑 藝起來高鐵慶中秋
苗栗縣學子展現活力，竹南鎮君毅中學1500名學生今天路跑、淨灘、參訪，竹南龍鳳漁港海灘，清除2個子車垃圾，苗栗市建台中學管樂社也到高鐵苗栗站「藝起來高鐵」演奏，與旅客同樂，慶祝中秋佳節。
君毅中學推動「君毅幸福工程」，透過課程、活動聚焦培養孩子帶得走的能力，「君毅SPRING YOUNG路跑暨淨灘活動」今年邁入第6年，1500學生今天參加，校長林慶旺校、家長會長連文俊等人在竹南鎮龍鳳漁港領跑，隨後淨灘撿拾約2個子車垃圾，校方並安排參訪竹南垃圾掩埋場，苗栗垃圾焚化廠，許多學生都說，今天上了特別一課。
高鐵苗栗站今天辦理「藝起來高鐵」活動，邀請建台中學管樂社在車站大廳演出，管樂社演奏「Over the Rainbow」、「Remember Me 」、「天氣之子」、「紅蓮華」等多首耳熟能詳的電影、動畫配樂，悠揚動聽的樂聲，吸引旅客駐足聆聽，紛紛拿起相機錄影拍照。
中秋節前夕，高鐵苗栗站散發歡慶氣氛，站方將持續安排「藝起來高鐵」的活動，透過音樂、舞蹈等藝文活動，打造高鐵苗栗站成為充滿人文氣息的藝術展演空間，及鄉親休閒、遊憩的好所在。
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