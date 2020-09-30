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新竹攻城獅引進NBA等級地板 讓球迷有絕佳的看球體驗
新竹攻城獅職業籃球隊10月17、18日連續2天，將在新竹縣體育館進行熱身賽，比賽場地特別引進NBA等級地板，將在12月開打主場賽事正式亮相，今天下午總經理高景炎與球團到體育館勘查，縣長楊文科特別送上有濃濃客家風味的仙草茶與客家麻糬，希望球員吃了仙草茶，比賽有如「仙人相助」比賽旗開得勝。
縣長楊文科表示，很高興攻城獅與縣府簽署合作，成立首年也選用新竹縣體育館當作主場地，並特別引進夢幻NBA等級地板，破萬張熱身賽門票一開賣迅速被掃光，也顯現竹縣是個非常喜愛運動的城市，縣府也會全力支持球隊，熱身賽當天縣府停車場作接駁用途，要給民眾高級觀賽體驗，打造竹縣成為健康樂活休閒城市。
經理高景炎表示，為讓球迷有絕佳的看球體驗，球團也將體育館辦公室、休息室翻新，觀眾座椅進行保養與維修，架設各種LED燈與看板，球場地板使用當年NBA台北賽的地板，12月開季前場館全新樣貌將正式完工，希望所有新竹球迷們能進場力挺新竹攻城獅。
今天來到體育館的成員有新竹攻城獅總教練林冠綸、助理教練沈欣漢、隊長吳岱豪、副隊長成力煥、球員陳堅恩、潘冠翰、宋宇軒、林力仁、鄭瑋、容毅燊、李家瑞、蕭順議、蔡建宇、田浩、盧哲毅，還有新生代的高國豪與田浩等人，未來前NBA榜眼Hasheem Thabeet等外籍球員也計畫將在主場賽事登場。
另外，新竹攻城獅隊成軍後第一次進入校園，和竹東高中的籃球隊球員進行友誼賽，玩起三分球大賽、籃球大風吹遊戲並致贈上球衣，展現親和力。
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