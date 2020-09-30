台灣設計展在新竹開幕式 蔡英文搶先體驗科幻展區

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」今舉辦開幕式，設計展吉祥物新竹獸的本尊、有著颱風造型的「小風獸」透過AI科技現身，宣誓設計展將打破「新竹沒文化」的刻板印象，讓蔡英文總統、行政院長蘇貞昌、市長林智堅、20國外交使節團又驚又喜。蔡英文也在林智堅陪同下搶先體驗展場內科技互動藝術。

蔡英文說，台灣設計展是展現設計力最好的舞台，去年屏東主辦締造史上最高參觀人次，本以為已寫下高標準，很難被挑戰，不料今年輪到竹市舉辦，林智堅從南到北賣力宣傳，讓Check in新竹設計展未演先轟動，確實有驚豔的感覺，整個展區串連竹市中心，讓舊城區充滿活力，呈現新風貌。

蔡英文說，設計不僅可改變城市生活，還可驅動產業的創新，之後台灣設計中心將升格為台灣設計研究院，要以國家級規格促進設計專業跟公共服務、產業發展、社會創新的跨域合作，長期的目標是要讓世界認識不只有Made in Taiwan，也要認識Design in Taiwan。

「小風獸」今透過Ai科技奇幻現身，與林智堅逗趣對話，更交付其「洗刷竹市刻板印象」的重大任務，林智堅說，新竹給人塞車、風大、沒文化的刻板印象，但過去6年，市府團隊透過設計力改變城市，邀請民眾來訪設計展，就是見證改變的最好機會。

蔡英文、蘇貞昌、外交使節團也在林智堅與策展人劉真蓉帶領下一起走進展館「城市終端機」，體驗科技如何形塑現代生活，也能透過創新科技裝置感受「城市大數據」。蔡英文另體驗展區中「數位傳送門」，人只要穿越，身影就會被特殊投射方式解碼為數位人形，有如置身科幻電影場景。