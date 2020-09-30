桃園報名客語認證人數連兩年全國第一 市政會議表揚
桃園市副市長高安邦今天主持市政會議，表揚通過客語認證的市府主官，並頒發團體報名人數及通過率競賽得獎單位。高安邦稱讚市府團隊認真學習客語的成果，也鼓勵更多同仁學習客語，提升公務人員客語服務的能力，期進而帶動市民講客語的風氣。
通過客語能力認證的首長包含秘書長黃治峯、前副秘書長現任農委會參事何明光、龍潭區長胡星輝及新屋區長姜義坤等7人，黃治峯更通過中高級認證（四縣腔）堪為表率。客語中級、中高級團體報名通過率達標得獎團體為晨光藝術歌謠團，及桃園市新屋文化協會，2團隊積極投入客語學習，逾8成學員通過認證。
109年客語能力初級認證團體報名人數競賽有18單位獲獎，今天市政會議表揚報名各組別人數前3名，其中實施沉浸式教學計畫的觀音幼兒園，由教職員及家長主動組隊報考認證，為幼兒客語沉浸式教學園所立下良好示範；另位於客庄的聯新國際醫院則由院長張煥禎率領醫護及行政團隊，共101人齊心投入客語學習並參與認證，透過客語拉近醫病間距離。
新屋國小、瑞原國中有100多位位師生報考認證，分別獲得大學校組及小學校組第一名。高安邦期許透過學校師生的力量，讓客語教學也成為桃園母語傳承的亮點。
高安邦表示，桃園市連續2年客語認證報名人數全國之冠，今年初級3633人報考，中級暨中高級1265人報考，期望各機關同仁也積極投入客語學習，未來朝持續提升全市客語認證通過率、打造客語友善環境目標前進，開口說客語，永遠不嫌遲，讓客語更加普及化，成為活的語言。
客家事務局訂有客語開班服務、市民及公教人員通過認證獎勵措施，及客語認證採取團體報名獎勵機制，要藉由認證獎勵措施，讓客語在桃園扎根，進而運用在工作職場與生活中。
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