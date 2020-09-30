快訊

歐陽娜娜唱我的祖國下場 蘇貞昌：她爸演的《藍與黑》可參考

首場辯論成鬧劇...是否參加下兩場？拜登陣營面臨難題

桃園報名客語認證人數連兩年全國第一 市政會議表揚

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
副市長高安邦與獲獎大學校及小學校組6位校長合照。圖／桃園市政府客家事務局提供
副市長高安邦與獲獎大學校及小學校組6位校長合照。圖／桃園市政府客家事務局提供

桃園市副市長高安邦今天主持市政會議，表揚通過客語認證的市府主官，並頒發團體報名人數及通過率競賽得獎單位。高安邦稱讚市府團隊認真學習客語的成果，也鼓勵更多同仁學習客語，提升公務人員客語服務的能力，期進而帶動市民講客語的風氣。

通過客語能力認證的首長包含秘書長黃治峯、前副秘書長現任農委會參事何明光、龍潭區長胡星輝及新屋區長姜義坤等7人，黃治峯更通過中高級認證（四縣腔）堪為表率。客語中級、中高級團體報名通過率達標得獎團體為晨光藝術歌謠團，及桃園市新屋文化協會，2團隊積極投入客語學習，逾8成學員通過認證。

109年客語能力初級認證團體報名人數競賽有18單位獲獎，今天市政會議表揚報名各組別人數前3名，其中實施沉浸式教學計畫的觀音幼兒園，由教職員及家長主動組隊報考認證，為幼兒客語沉浸式教學園所立下良好示範；另位於客庄的聯新國際醫院則由院長張煥禎率領醫護及行政團隊，共101人齊心投入客語學習並參與認證，透過客語拉近醫病間距離。

新屋國小、瑞原國中有100多位位師生報考認證，分別獲得大學校組及小學校組第一名。高安邦期許透過學校師生的力量，讓客語教學也成為桃園母語傳承的亮點。

高安邦表示，桃園市連續2年客語認證報名人數全國之冠，今年初級3633人報考，中級暨中高級1265人報考，期望各機關同仁也積極投入客語學習，未來朝持續提升全市客語認證通過率、打造客語友善環境目標前進，開口說客語，永遠不嫌遲，讓客語更加普及化，成為活的語言。

客家事務局訂有客語開班服務、市民及公教人員通過認證獎勵措施，及客語認證採取團體報名獎勵機制，要藉由認證獎勵措施，讓客語在桃園扎根，進而運用在工作職場與生活中。

桃園市政府地方稅務局為提昇同仁使用客語溝通能力，開設客語班提供同仁學習客語。圖／桃園市政府客家事務局提供
桃園市政府地方稅務局為提昇同仁使用客語溝通能力，開設客語班提供同仁學習客語。圖／桃園市政府客家事務局提供
晨光藝術歌謠團、桃園市新屋文化協會獲得客語中級暨中高級團報競賽認證獎。圖／桃園市政府客家事務局提供
晨光藝術歌謠團、桃園市新屋文化協會獲得客語中級暨中高級團報競賽認證獎。圖／桃園市政府客家事務局提供
桃園大眾捷運公司鼓勵員工考取客語初級認證，加強客語會話能力。圖／桃園市政府客家事務局提供
桃園大眾捷運公司鼓勵員工考取客語初級認證，加強客語會話能力。圖／桃園市政府客家事務局提供

客語 幼兒園 農委會

延伸閱讀

桃園登革熱累計19例 今再添2例夫妻曾到新北三峽種菜

桃園免費一日遊加碼2500名額 復興線被擠下熱門寶座

市長議長北上爭合理財政分配遭漠視 桃三黨團齊聲怒吼

竹縣推廣客語生活化 爭取設置「客、英」雙語學校

相關新聞

竹圍漁港中秋連假爆人潮 桃警規畫4替代路線避塞車

桃園市大園區竹圍漁港正值魚蝦、秋蟹肥美季節，在疫情下，吸引國人戶外遊玩去處，大園警分局今天中午表示，因應明天起中秋連假，...

桃市官員職務宿舍月租高達3萬4千元 民代質疑「圖利房東」

桃園市議會今審查人事處等局處明年度預算，議員發現人事處長黃新雛職務宿舍租金年編40萬8千元，平均月租達3萬4千元，質疑高...

桃園報名客語認證人數連兩年全國第一 市政會議表揚

桃園市副市長高安邦今天主持市政會議，表揚通過客語認證的市府主官，並頒發團體報名人數及通過率競賽得獎單位。高安邦稱讚市府團...

竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

苗栗縣政府爭取前瞻基礎建設計畫1.12億元「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，透過竹南頭份運動公園停車場公園化等改造工程，升級...

桃園吉祥物丫桃、園哥出場費用年編600萬元 民代批太貴

桃園市吉祥物丫桃、園哥是城市行銷代言人，不少市府活動都會找丫桃、園哥亮相宣傳炒熱氣氛，不過市議會今天聯席審查新聞處預算，...

cosplay勇敢做自己 苗栗市長邱鎮軍邀健康觀賞

苗栗市首次官辦cosplay（角色扮演）大型活動10月9日、10日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，市公所先前商借場地時，兩度...

睽違36年 95年歷史新竹州圖書館開幕

有95年歷史的新竹市定古蹟新竹州圖書館36年來未對外開放，經五年公私協力、調研、修復，明天（10月1日）將以「重啟•未來...

大溪慈湖全新浪漫體驗 首次夜間水舞燈光秀中秋節登場

桃園市大溪慈湖有夜間活動，市府觀光旅遊局趁明天中秋節連續假日第一天，全新推出「慈湖水舞伴星光 賞月迎中秋 水岸經典演唱會...

中秋連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

中秋節4天連假將於明天開跑，桃園市環保局今天指出，清潔隊垃圾車在連假期間依然維持正常收運，明天中秋節（1日）起至3日正常...

迎接天文罕景「兩次滿月」 中原大學天文台明開放賞月

明天就是中秋節，除了團圓、烤肉，還可以與親朋好友到中原大學天文台賞月！今年尤其特別，10月將出現兩次滿月，分別於10月1...

市長議長北上爭合理財政分配遭漠視 桃三黨團齊聲怒吼

桃園市今年度獲分配中央統籌分配稅、一般性補助263.10億元，六都最末，市議會三黨團不滿桃園已升格為直轄市，創稅能力也是...

六都候用校長被當司機？ 台南教育局：沒有

桃園市議員朱珍瑤日前在議會上質詢，指教育局長林明裕把候用校長當司機，林說六都都這樣。台南市教育局長鄭新輝表示，台南目前是...

熱門新聞

金門地標貞節牌坊石獅變彩色 金門文化局急喊卡

村落「第醫人」台南一中楊振杰出院了 送卡片謝師恩

金門衛生局長懸缺逾1年終於確定！李錫鑫下周一走馬上任

改善高雄鐵路地下化空汙 台鐵降柴油列車 清洗10站軌道

沒在客氣！ 高市國民黨議員嚴詞發問陳其邁總預算案

藍綠攻守易位 藍議員搬「非法定社福預算」槓陳其邁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。