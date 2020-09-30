桃市官員職務宿舍月租高達3萬4千元 民代質疑「圖利房東」

桃園市議會今審查人事處等局處明年度預算，議員發現人事處長黃新雛職務宿舍租金年編40萬8千元，平均月租達3萬4千元，質疑高於該地段行情，有圖利房東嫌疑，徐其萬、黃婉如等人更追問出黃家在台北，只有先前因早上8點要開防疫會議才入住，並非天天住宿舍，詹江村直言租金太貴，若有需求去住飯店就好，不該花租金養蚊子！

黃婉如先從預算書發現人事處歲入預算編列一筆場地設施使用費，每月700元、1年8400元的職務宿舍費，黃新雛解釋，全國軍公教員工待遇支給要點修正後，將房屋租金併入專業加給，若有入住公務宿舍須依照其官職等扣減，因身為首長須負責天然災害應變，入住公務宿舍依規且依其職等每月被扣減7百元。

不過，黃婉如原以為黃新雛每月得自掏腰包700元入住宿舍，先是納悶「哪裡的宿舍那麼便宜？」但翻閱至歲出項目才發現人事處每年又編80萬4千元的職務宿舍租金，忍不住開酸「我還以為妳委屈，只能花700元住宿舍」，但沒想到政府每月花3萬4千元幫忙租房，租金行情明顯偏高。

市議員徐其萬、黃婉如也接力追問月租3萬4千元的職務宿舍座落何處？租金那麼貴是否有圖利房東嫌疑？人事處說明，該間職務宿舍位於桃園區中華路上，均依招標採購流程辦理，租金繳給房東，房東需要準備家具，還有包水電瓦斯與保險，並擔負養護與管理之責。

據悉，這間職務宿舍位於桃園區中華路上，臨近火車站，為知名建設興建的社區大樓；黃新雛也解釋，這間職務宿舍在她去年11月到任人事處長之前就有了，先前曾有體育局、環保局與人事處長陸續入住，強調自己住進去沒幾個月，先前連續117天市府早上8點開防疫會議就有入住。

但黃新雛的回答，議員們仍無法接受，詹江村更說自己一輩子租房子，廿幾坪房子月租8千到1萬2千元不等，「怎麼會租到3萬4千元多呢？」若入住職務宿舍頻率不高，是不是乾脆住飯店就好啦，一天兩、三千元就搞定，不然是花租金養蚊子。該筆40萬8千元職務宿舍租金經動議擱置通過。