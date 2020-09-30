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竹南頭份運動公園2.0 徐耀昌讚媲美大安森林公園

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣政府「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，升級2.0版綠公園，今天完工熱鬧啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，升級2.0版綠公園，今天完工熱鬧啟用。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣政府爭取前瞻基礎建設計畫1.12億元「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，透過竹南頭份運動公園停車場公園化等改造工程，升級2.0版綠公園，今天完工啟用，縣長徐耀昌等人大讚媲美大安森林公園，大幅提升苗北地區的運動休憩及生活品質。

竹南頭份運動公園占地達19公頃，園區許多設施老舊毀壞，縣府以竹南頭份運動公園為中心推動藍綠縫合計畫，希望優化公園環境，徐耀昌、縣議會議長鍾東錦、竹南鎮長方進興、頭份市長羅雪珠等多人，今天剪綵完工啟用，社區還表演歌舞熱烈慶祝。

縣府水利處長楊明鐃指出，竹南頭份雙城藍綠縫合計畫將園區周邊使用率低的停車空間公園化，並創造城市口袋公園、改善開放空間，提升運動公園機能，以及增建水圳綠廊、人行空間，帶動民眾以步行替代交通工具，改造竹南頭份綠核心，創造樂活城鄉新風貌。

他表示，雙城綠核心縫合工程新增設風雨棚架、景觀廁所、擴大山影之潭、公園化停車場、迎賓廣場、優化中軸廣場及建置共融遊戲區等設施，創造友善界面、親水水岸設計及樂齡親子遊憩空間，建構友善的休憩、運動環境。此外，園區增設8處飲水設備，方便民眾使用。

徐耀昌指出，頭份市、竹南鎮人口共逾18萬人，全縣人口數3分之1，已形成苗北共同生活圈，雙城藍綠縫合計畫打造的都市綠網，及多功能運動空間，媲美大安森林公園，園區外還有50米寬的中央路，鄰近竹南科學園區，可望成為苗北新都心。

苗栗縣政府「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，升級2.0版綠公園，今天完工熱鬧啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，升級2.0版綠公園，今天完工熱鬧啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，升級2.0版綠公園，今天完工熱鬧啟用。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣政府「竹南頭份雙城藍綠縫合」計畫，升級2.0版綠公園，今天完工熱鬧啟用。圖／苗栗縣政府提供

大安森林公園 徐耀昌 停車場

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