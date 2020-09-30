桃園吉祥物丫桃、園哥出場費用年編600萬元 民代批太貴

桃園市吉祥物丫桃、園哥是城市行銷代言人，不少市府活動都會找丫桃、園哥亮相宣傳炒熱氣氛，不過市議會今天聯席審查新聞處預算，議員謝美英、黃婉如與王浩宇等不分藍綠都認為明年度編列吉祥物相關費用達600萬元太高，黃更直言版權都在市府手上了，為何「養」吉祥物要那麼多錢？要求市府說明清楚，並通過刪除200萬元。

桃園市新聞處明年度歲出編列1億44萬餘萬元，今天包括行銷宣傳、文宣設計刊登等4800萬餘元遭擱置，另吉祥物費用、市政行銷文宣設計刊登各被刪200萬元，地方媒體市政文宣費用與新聞輿情各150萬元與121.9萬元則全砍，民進黨議員保留發言權。

其中吉祥物相關費用600萬元今年才被砍400萬元，明年度預算又被議員盯上要砍200萬元，謝美英審查預算率先發難質疑600萬元預算內容？以她過去辦理活動經驗「600萬元費用偏高」，要求新聞處提供丫桃、園哥出席場次與表演內容等預算執行細節。

新聞處長詹賀舜解釋，丫桃、園哥須由專業操偶師操演，每年公開招標，由專業劇團得標負責規畫與執行吉祥物活動，包含演出操偶、清潔維護，還要辦理大型活動等。

黃婉如認為，過去編列預算高昂，是因為吉祥物版權還不在市府手上，但現在市府已經擁有吉祥物版權，卻得要花600萬元「養」他們，新聞處只是帶著他們去參加活動，平均算下來表演1場就要花費20萬元，太不可思議，提議刪除200萬元。

市議員王浩宇也認同「這個價格，我也覺得貴」，表示其他議員的質疑有道理，詢問吉祥物造價多少？要如何清潔保養？他改提擱置要處長說明清楚為何要花那麼多錢。

詹賀舜說，吉祥物須由專業操偶師操演，每次出席機關指定的行銷宣傳活動，像是10月將配合觀旅局出席萬聖節活動，每2小時要花1萬5千元，超過1小時加收1萬元，會依實際出席時數核實支付，布偶造價四、五十萬元，由於配件多，乾洗費用也較高。