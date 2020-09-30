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cosplay勇敢做自己 苗栗市長邱鎮軍邀健康觀賞

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
「動漫山城趣」10月9日、10日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影
「動漫山城趣」10月9日、10日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影

苗栗市首次官辦cosplay（角色扮演）大型活動10月9日、10日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，市公所先前商借場地時，兩度因有機關擔心影響形象遭拒，角色扮演者（coser）「小燐」不以為然，認為不妨害他人，勇敢做自己，不怕異樣眼光，市長邱鎮軍也籲請健康看待cosplay。

苗栗市公所代辦文化部國家漫畫博物館漫畫史料及推廣行銷活動，總經費約380萬元，但籌備過程商借場地兩度遭遇阻力，對方機關以動態cosplay活動控管不易，請市公所謹慎評估活動內容，不得影響機關形象，最後也沒有同意出借，市公所另覓場地辦理系列活動。

其中「動漫山城趣」規畫cosplay比賽、漫畫大師講座、行動書攤、動漫市集、手做賽璐璐片體驗及戶外電影等，民眾現場完成集章，可獲得野餐墊，cosplay比賽完成投票，有機會摸彩得到隨身碟等好禮，此外，即日到10日在老家藝文生活空間，還有「手繪漫畫體驗營-我是小小漫畫家」成果展。

苗栗縣副縣長鄧桂菊、苗栗市民代表會主席邱炳光，及邱鎮軍等人今天啟動「動漫山城趣」，安排Bonnie Bunny團隊動漫熱舞，成員小燐表示，每個人有自己興趣與喜好，不侵犯別人權益，其實都可以很自在勇敢做自己，路上碰到異樣眼光，她會直接看回去「怎麼了嗎」，對方反而會覺得不好意思，做了很失禮的事。

邱鎮軍指出，cosplay活動在6都並不陌生，公所挑戰突破首次辦理，象徵與現代都市接軌，逐漸拉近城鄉差距，也籲請民眾踴躍參加動漫市集系列活動，健康看待cosplay與表演。

「動漫山城趣」10月9日、10日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影
「動漫山城趣」10月9日、10日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影
「動漫山城趣」10月9日、10日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影
「動漫山城趣」10月9日、10日在苗栗市貓裏喵親子公園登場，今天熱鬧啟動。記者范榮達／攝影

野餐 親子 苗栗縣

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