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竹圍漁港中秋連假爆人潮 桃警規畫4替代路線避塞車

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
因應明天起中秋連假，大園警方規畫4條進出竹圍漁港替代道路資訊，警方協助疏導交通，避免旅客、車輛交通壅塞。記者曾增勳／翻攝
因應明天起中秋連假，大園警方規畫4條進出竹圍漁港替代道路資訊，警方協助疏導交通，避免旅客、車輛交通壅塞。記者曾增勳／翻攝

桃園市大園區竹圍漁港正值魚蝦、秋蟹肥美季節，在疫情下，吸引國人戶外遊玩去處，大園警分局今天中午表示，因應明天起中秋連假，民眾人潮、車流湧入竹圍漁港遊玩，警方規畫4條進出竹圍漁港替代道路資訊，提供旅客、車流避免交通壅塞，分散車流、維持行車順暢。

竹圍漁港是北部著名漁港之一，每逢假期總是吸引遊客觀光遊玩，尤其今年疫情下，國人無法出國，紛紛國內戶外旅遊，竹圍漁港港今年吸引人潮、車流爆增，大園警方表示，為避免中秋連假，竹圍漁港採購魚貨或旅遊的人潮、車流壅塞，影響遊興。

大園警方表示，警方規畫進出竹圍漁港4條路線，第1條自台15線南下走彩虹橋替代道路右轉進入竹圍漁港，第2條從台15線北上行經台15甲線進入竹圍漁港停車場，第3條從台4線往漁港路車輛，可自建國路接台15線北上彩虹橋進入竹圍漁港，第4條當台15線與漁港路口壅塞，車輛可從台15甲線前往竹圍漁港停車場，希望民眾遵守交通規則、分散車流，維持行車順暢，避免塞車。

因應明天起中秋連假，大園警方規畫4條進出竹圍漁港替代道路資訊，警方協助疏導交通，避免旅客、車輛交通壅塞。記者曾增勳／翻攝
因應明天起中秋連假，大園警方規畫4條進出竹圍漁港替代道路資訊，警方協助疏導交通，避免旅客、車輛交通壅塞。記者曾增勳／翻攝
因應明天起中秋連假，大園警方規畫4條進出竹圍漁港替代道路資訊，警方協助疏導交通，避免旅客、車輛交通壅塞。記者曾增勳／翻攝
因應明天起中秋連假，大園警方規畫4條進出竹圍漁港替代道路資訊，警方協助疏導交通，避免旅客、車輛交通壅塞。記者曾增勳／翻攝

疫情 替代道路 連假

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