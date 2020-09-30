竹圍漁港中秋連假爆人潮 桃警規畫4替代路線避塞車

桃園市大園區竹圍漁港正值魚蝦、秋蟹肥美季節，在疫情下，吸引國人戶外遊玩去處，大園警分局今天中午表示，因應明天起中秋連假，民眾人潮、車流湧入竹圍漁港遊玩，警方規畫4條進出竹圍漁港替代道路資訊，提供旅客、車流避免交通壅塞，分散車流、維持行車順暢。

竹圍漁港是北部著名漁港之一，每逢假期總是吸引遊客觀光遊玩，尤其今年疫情下，國人無法出國，紛紛國內戶外旅遊，竹圍漁港港今年吸引人潮、車流爆增，大園警方表示，為避免中秋連假，竹圍漁港採購魚貨或旅遊的人潮、車流壅塞，影響遊興。