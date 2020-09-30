大溪慈湖全新浪漫體驗 首次夜間水舞燈光休中秋節登場

桃園市大溪慈湖有夜間活動，市府觀光旅遊局趁明天中秋節連續假日第一天，全新推出「慈湖水舞伴星光 賞月迎中秋 水岸經典演唱會暨水舞開幕式」，晚上6點在慈湖紀念雕塑公園水岸舞台魅力登場。

水舞活動從10月1日起，至隔年3月31日一連6個月時間，表演時間為平日下午6至8時，每小時準點演出5分鐘，假日下午5時30分至9時，每半小時演出5分鐘，演出時間如有調整，會另外在觀旅局官網公布。

為了配合水舞展演期間，慈湖南北廂房「娜香美術館」也延長營業時間，平日至晚上8時，假日至晚上9時，透過夜間水舞、音樂、美食，讓遊客對慈湖有全新美麗像嘉年華一樣的體驗。

風管處表示，慈湖水舞設施已經完工，10月1日中秋節正式對外開放，這幾天測試運轉順暢。夜間水舞光雕秀全程約5分鐘，工作人員有信心帶給遊客美麗新感受，很快察覺慈湖、兩蔣文化園區不一樣的旅遊氣氛。

風管處建議無論住宿或半日、一日遊的遊客，白天先到大溪、復興等景點享受連假第一天山城舒爽的天氣，逛大溪老街、博物館群、北橫、角板山、小烏來或東眼山等風景區，下午往慈湖方向移動，入夜後停留慈湖準備觀賞水舞表演，體驗與白天不同的文化、視覺旅遊。

風管處長廖育儀說明，慈湖夜間水舞利用3D噴頭形成波浪狀、愛心和不同弧度的立體水雕塑，在燈光音樂聲中律動交錯，產生如同彩繪般奇幻效果。慈湖紀念雕塑公園舞台周邊包括步道、慈湖橋、慈康橋面外側，還畫設約2000坪夜間光環境，以黃色暖色調的防水LED燈條裝飾，草坪還擺上光球，樹下隱藏太陽光芒投射燈。