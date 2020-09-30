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中秋連假登場 桃園清潔隊照常收垃圾

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
中秋節4天連假將於明天登場，桃園市環保局指出，清潔隊垃圾車在連假期間依然維持正常收運。本報資料照
中秋節4天連假將於明天登場，桃園市環保局指出，清潔隊垃圾車在連假期間依然維持正常收運。本報資料照

中秋節4天連假將於明天開跑，桃園市環保局今天指出，清潔隊垃圾車在連假期間依然維持正常收運，明天中秋節（1日）起至3日正常收運垃圾，4日（周日）剛好逢例休停止收運，民眾仍可依原訂時間將垃圾交給垃圾車清運處理，也請務必做好垃圾分類。

親朋好友中秋佳節相聚烤肉，垃圾量也將隨之大增，民眾擔心清潔隊休假，垃圾無處可丟，環保局指出，清潔隊員在中秋連假期間依然辛勤收運垃圾，也請民眾丟垃圾注意垃圾分類，並要掌握廚餘回收3重點：惜食減量、廚餘分類與瀝水再丟，維持整潔也方便清潔隊後續收運作業。

桃園市固定周三、周日不收垃圾，中秋連假登場維持正常收運，市府環保局也提供垃圾車即時動態垃圾清運路線https://reurl.cc/0o8pe9，可線上查詢垃圾清運路線。

中秋節 連假 垃圾車

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