迎接天文罕景「兩次滿月」　中原大學天文台明開放賞月

明天就是中秋節，除了團圓、烤肉，還可以與親朋好友到中原大學天文台賞月！今年尤其特別，10月將出現兩次滿月，分別於10月1日中秋節、10月31日萬聖節登場。中原大學天文台特別於明天(10月1日)晚上7點至9點開放民眾賞月，除了觀測月球，還有機會見到由天津四、織女星、牛郎星連成的夏季大三角。

中原大學賞月活動是由校內學生社團「天文社」主辦，今年創立滿五十周年，由一群愛好星空的社員組成，樂於向民眾推廣天文知識，經常舉辦大大小小的活動，每年中秋節亦開放天文台讓民眾參觀。

社長物理系二年級的鄭家羽表示，透過中原大學天文台準備的專業望遠鏡，平時較不容易觀測的星星也會清晰地呈現在眼前，「不只社團成員，連星空迷學生都相當期待這一年一度的活動，歡迎大家一起到中原大學欣賞造物主的巧奪天工！」

中原大學天文台位於校內科學館11樓，10月1日中秋節將備有2至3台專業望遠鏡，包括折反射式望遠鏡（施密特蓋賽格林式望遠鏡）、折射式望遠鏡、牛頓反射式望遠鏡等專業設備，社員也會提供詳細的儀器解說，更能夠親眼清楚地觀測月球表面。此外，為了讓參與民眾對天文有更多認識與親切感，天文社學生們也會進行解說導覽，搭配星座神話讓民眾以淺顯易懂的方式進入浪漫星空世界。