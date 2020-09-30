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市長議長北上爭合理財政分配遭漠視 桃三黨團齊聲怒吼

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
為了桃園財政分配問題，市議會三黨團不分藍綠今天齊聚市議會大禮堂開記者會，副議長李曉鐘也出席會議。記者張裕珍／攝影
為了桃園財政分配問題，市議會三黨團不分藍綠今天齊聚市議會大禮堂開記者會，副議長李曉鐘也出席會議。記者張裕珍／攝影

桃園市今年度獲分配中央統籌分配稅、一般性補助263.10億元，六都最末，市議會三黨團不滿桃園已升格為直轄市，創稅能力也是六都第三，但連年獲中央財政挹注分配不公，前2周市長鄭文燦與議長邱奕勝北上拜會主計總長提出建議仍遭漠視，今開記者會怒吼「桃園不該被當邊緣人」，要求修正財劃法，要求中央補回5年500億元補助。

為了桃園財政分配問題，市議會三黨團不分藍綠難得齊聚市議會大禮堂開記者會，總計有36名議員出席向中央發出怒吼，會中高喊「抗議統籌」、「補助不公」等口號。

現場列出各直轄市近年獲配中央統籌分配稅款、一般性補助款情形，桃園市6年來都敬陪末座，今年與第5名台南市差87.69億元，與第1名台北市差了261.78億元，明年桃園市仍受成長率天花板限制獲分配268.81億元，同樣少了其他5都90至270億元不等。

國民黨團總召林政賢說，桃園是創稅優等生，以104年來說創稅1960億元為六都第3，但當年統籌分配稅款僅184億元，六都墊底，連年輸於台南市，5年就少了將近500億元，且一般性補助款居然排名全台第17名，桃園不該當邊緣人，被當成二等公民。

民進黨團總召陳治文也認為，桃園身為國門之都，不只創稅能力好，人口成長迅速，各限重大建設更是如火如荼，但中央統籌分配稅款及一般性補助款長期對桃園分配不公，要求中央儘速檢討相關法規，讓桃園獲得合理財政分配，才能穩健推動建設。

「嚴重懷疑行政院長蘇貞昌與蔡英文總統偏向南部建設！」無黨團結聯盟總召李家興也直指，桃園發展迅速，衍生各項環境負擔、交通與教育需求等，但中央分配款不公，以一般性補助款來說，屏東不過80萬人口，但卻分配到149.75億元，桃園226萬人口卻只有48億元，是完全漠視桃園發展，要求修正20年未修的財政收支劃分法。

議長邱奕勝也表示，若依照台南市統籌分配稅款比率給桃園市，桃園根本不會舉債，希望爭取到與台南市一樣的統籌分配稅款合理計算方式，該給桃園的財源不能少。

為了桃園財政分配問題，市議會三黨團不分藍綠今天齊聚市議會大禮堂開記者會，由三黨團總召輪番發言說明。記者張裕珍／攝影
為了桃園財政分配問題，市議會三黨團不分藍綠今天齊聚市議會大禮堂開記者會，由三黨團總召輪番發言說明。記者張裕珍／攝影
為了桃園財政分配問題，市議會三黨團不分藍綠今天齊聚市議會大禮堂開記者會，總計有36名議員出席向中央發出怒吼，會中高喊「抗議統籌」、「補助不公」等口號。記者張裕珍／攝影
為了桃園財政分配問題，市議會三黨團不分藍綠今天齊聚市議會大禮堂開記者會，總計有36名議員出席向中央發出怒吼，會中高喊「抗議統籌」、「補助不公」等口號。記者張裕珍／攝影

記者會 行政院 屏東

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