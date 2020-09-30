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六都候用校長被當司機？ 台南教育局：沒有

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局辦理各項活動，都是磨練候用校長的機會。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局辦理各項活動，都是磨練候用校長的機會。記者鄭惠仁／攝影

桃園市議員朱珍瑤日前在議會上質詢，指教育局長林明裕把候用校長當司機，林說六都都這樣。台南市教育局長鄭新輝表示，台南目前是以技工缺去聘用司機，未以候用校長當司機。

台南市教育局長鄭新輝說，教育局目前沒有司機編制，但已爭取明年度能有司機編制。因沒有司機編制，目前的做法是，用技工缺去聘用司機。

鄭新輝說，候用校長都會到局裡實習1年，會負責業務工作，讓候用校長透過業務辦理，了解行政運作與體制，並磨練決策能力；也會讓候用校長參加局務會議，更了解整個教育局的運作，未來回到學校或擔任校長，也更能有同理心，且因熟悉業務，而視野更寬廣、思維更有高度。

桃園市議員朱珍瑤日前在議會質詢時，指林明裕把候用校長當司機，接送他上下班、跑行程。林明裕解釋，因教育局沒有編制司機，才讓局裡的人員支援；並說，這在六都是常態，候用校長跟著他去勘查、參與活鬨和會議，可看到候用校長執行能力，對未來擔任校長有幫助。

教育局 實習

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