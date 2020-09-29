桃園4萬份500元電子旅遊券用不到7成 明天將到期

桃園市政府為刺激振興推出500元電子旅遊券，6月開放桃園市民登錄資料，中籤率26%，4萬名幸運兒每人能領到500元電子旅遊券可前往指定店家消費。市府觀旅局統計，2個多月以來使用金額1341萬7300元，不到總金額2千萬元的7成，由於電子旅遊券只能使用到9月30日，明天就是最後1天，請民眾把握時間消費，以免逾期作廢。

500元電子旅遊券共有100元QR Code共5份，抽到的市民可到與市府合作店家使用，當初活動推出時即吸引15萬3041人登錄參與，由於原本設定1萬名中獎名額太少，市長鄭文燦也加碼從1萬份拉高到4萬份，最後中籤率26%，有4萬名幸運兒可使用消費。

桃園電子旅遊券合作店家約三百多家，觀旅局表示，電子旅遊券消費只到明天，提醒有抽到旅遊券的幸運兒記得趕快使用，若逾期未使用視同放棄，不得要求展延使用或者折讓現金，合作店家可上活動官網https://2020-tycg.3qmf.tw/查詢。