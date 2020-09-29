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給自己太多框架？一名女性氣象分析師的職涯規畫

中華補教品保協會表揚模範教員 理事長：健全產業環境

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭一鳴強調補教品保協會未來仍會以補教界的永續發展為目標。圖／桃園市中華補教品保協會提供
鄭一鳴強調補教品保協會未來仍會以補教界的永續發展為目標。圖／桃園市中華補教品保協會提供

桃園市中華補教品質保證協會為鼓勵在教育界無私奉獻、默默耕耘的優秀教育人員，上周舉行「109年度短期補習班課程研習暨優良教師表揚活動」，現場還特別規畫經營管理研習課程，提升短期補習班同業經營管理上的能力，及加強宣導短期補習班合法永續經營的理念。  

中華補教品保協會在研習課程結束後，也舉辦教師節補教優良教師頒獎典禮，桃園市政府教育局督學林錦山，與終身學習科徐列舜股長出席頒獎，感謝所有教師對杏壇無私付出與盡心。

為肯定補教職場上辛苦認真付出的優良從業人員，品保協會理事長鄭一鳴頒獎表揚38位優秀補教人員，他表示，所有獲獎的教師、補教人員都是的典範，期許獲獎的老師、職員們能再接再厲，達到學生安心學習、家長放心託付之最大目的。

桃園市中華補教品保協會表揚模範教員。圖／桃園市中華補教品保協會提供
桃園市中華補教品保協會表揚模範教員。圖／桃園市中華補教品保協會提供

補習 教師節 教育局

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