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傳統減速標線擾人清夢 桃園試辦7處實體減速平台

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市交通局最近擇定學校、住宅區的巷道間試辦7處實體減速平台，在新鋪的凸起平台上塗上大片黃色塗料與標線，示警用路人要提前減速，用路人普遍會先放慢車速。記者張裕珍／攝影
桃園市交通局最近擇定學校、住宅區的巷道間試辦7處實體減速平台，在新鋪的凸起平台上塗上大片黃色塗料與標線，示警用路人要提前減速，用路人普遍會先放慢車速。記者張裕珍／攝影

傳統減速標線凸起於路面，車輛經過發出聲響不小，往往擾人清夢，桃園市交通局最近擇定學校、住宅區的巷道間試辦7處實體減速平台，在新鋪的凸起平台上塗上大片黃色塗料與標線，示警用路人要提前減速，但有機車族擔心塗料面積大，下雨恐有打滑疑慮，交通局說明，防滑係數都依照規定，此平台為試辦性質，會再觀察使用情形。

市府交通局指出，近年創新設置減速標線先由3D立體駝峰打頭陣，以3D視覺營造出突起物效果，但實際仍為平面，雖然一開始試辦時，用路人的確提高警覺，進而提前減速慢行，但久而久之用路人習慣為平面道路，效果不如以往，因此交通局再進階推出實體減速平台，運用突起平台與標線讓用路人能自主降速管理。

實體減速平台在桃園區有3處、楊梅區有4處，其中桃園區永安路近博愛路口的平台就在大廟附近的巷弄，現場為單行道的無號誌路口，往來車輛不少，交通局在路口上游鋪瀝青料設置緩坡平台，並在平台上塗上大片黃色的防滑塗料，也運用線條指引前行方向，提醒用路人慢速通行，無論機車或是汽車經過時幾乎都會踩剎車放慢車速。

桃園首創的實體減速平台最近上路，果然引起用路人注目，笑稱就像在玩馬力歐賽車，通過之後就可以吃到金幣，但也有機車族看了怕怕的，擔心大面黃色塗料如果遇到下雨，可能容易打滑摔車，反造成行車危險。

交通局交通工程科長黃錦虹說，防滑塗料可達防滑係數BPN65以上，超過交通部規範，也有考慮雨天的行車安全性，有一定耐磨性，若沒有顏色標示，用路人可能會不清楚前方有緩坡起伏，因此增加塗料與箭頭提醒，希望用路人能主動降速，目前仍在試辦階段。

實體減速平台試辦7處地點分別為桃園區永安路近博愛路口、桃園區大同路近南山街口、桃園區大同路近大同路239巷口、楊梅區福羚路與梅獅路二段口（福羚路東端）、楊梅區福羚路與梅獅路二段口（福羚路西端）、楊梅區三民路楊光幼兒園前與楊梅區校前路近校前路42巷口。

桃園市交通局最近擇定學校、住宅區的巷道間試辦7處實體減速平台，在新鋪的凸起平台上塗上大片黃色塗料與標線，示警用路人要提前減速，用路人普遍會先放慢車速。記者張裕珍／攝影
桃園市交通局最近擇定學校、住宅區的巷道間試辦7處實體減速平台，在新鋪的凸起平台上塗上大片黃色塗料與標線，示警用路人要提前減速，用路人普遍會先放慢車速。記者張裕珍／攝影
桃園市交通局最近擇定學校、住宅區的巷道間試辦7處實體減速平台，在新鋪的凸起平台上塗上大片黃色塗料與標線，示警用路人要提前減速，用路人普遍會先放慢車速。記者張裕珍／攝影
桃園市交通局最近擇定學校、住宅區的巷道間試辦7處實體減速平台，在新鋪的凸起平台上塗上大片黃色塗料與標線，示警用路人要提前減速，用路人普遍會先放慢車速。記者張裕珍／攝影

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