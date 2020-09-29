老翁生前多次讓消防隊送醫急救 今完成遺願捐救護器材
居住在桃園市八德區一名高齡90多歲張立志，在一次跌倒受傷後漸漸無法行走，行動不便，多次身體不適皆由大湳消防分隊救護人員協助送醫，張立志希望捐贈救護裝備表示感謝，女兒也承襲父親生前遺願，今天捐贈一組救護設備給大湳分隊。
張立志的女兒張國珍今天特地到大湳分隊捐贈救護器材，她表示，家中3姐妹都是在八德大湳地區長大就學，父親自從3年前某次意外摔傷後，導致骨折，從此不良於行，更時常半夜發燒，家中年邁的母親與看護都手足無措，只能打119請求救援。
張國珍說，父親是相當熱於助人，消防分隊多次載著他就醫，讓他相當感謝，執意要求要捐贈救護器材給分隊，且非大湳消防分隊不可，因此她便遵守父親的遺願，今天帶著媽媽和父親的照片一起將器材捐贈給大湳分隊。
這次捐贈的主要設備為「可攜帶式心臟電擊器」，除可自動及手動電擊外，亦兼具各項生命徵象監測功能，消防局表示，該器材為執行緊急救護的一大利器。
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