竹縣推廣客語生活化 爭取設置「客、英」雙語學校
新竹縣為客家大縣，但客語近年來逐漸流失，縣府今天成立新竹縣推廣客語及客家文化執行小組，並舉行誓師大會。縣長楊文科說，希望大家除了自己說客語，回家也要與孩子說客語，就能像客家俗諺「屋簷水 點點對」，讓晚輩潛移默化說客語，並加強公部門客語應答服務等，讓客語生活化。縣府也將爭取客委會支持，在新竹縣規畫一所「客、英」雙語學校。
楊文科指出，新竹縣落實深化客語，推動方式包括在家庭、職場講客語，關注國中小客語教學時數，營造沉浸式環境，所有標示、廣播都會加入客語，鼓勵公教人員、民眾通過客語認證、熱區商家參與「𠊎講客」標章商店，讓客語向下扎根傳承下去。
楊文科說，執行小組由他擔任召集人，還聘請了致力推動客家文化的律師陳石山、清華大學中國語文學系教授范文芳、交通大學客家文化學院教授羅烈師及文史工作者何明星擔任指導委員，共同推動在地客語發展。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言