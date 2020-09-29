竹縣推廣客語生活化 爭取設置「客、英」雙語學校

新竹縣為客家大縣，但客語近年來逐漸流失，縣府今天成立新竹縣推廣客語及客家文化執行小組，並舉行誓師大會。縣長楊文科說，希望大家除了自己說客語，回家也要與孩子說客語，就能像客家俗諺「屋簷水 點點對」，讓晚輩潛移默化說客語，並加強公部門客語應答服務等，讓客語生活化。縣府也將爭取客委會支持，在新竹縣規畫一所「客、英」雙語學校。

楊文科指出，新竹縣落實深化客語，推動方式包括在家庭、職場講客語，關注國中小客語教學時數，營造沉浸式環境，所有標示、廣播都會加入客語，鼓勵公教人員、民眾通過客語認證、熱區商家參與「𠊎講客」標章商店，讓客語向下扎根傳承下去。