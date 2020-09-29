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再度遞補許津溶縣議員缺額 胡忠勇：盡力服務

中央社 / 苗栗縣29日電

民進黨苗栗縣議員許津溶（原名許櫻萍）連續2屆因樁腳涉賄被判當選無效確定，缺額都由同選區胡忠勇遞補。78歲的胡忠勇今天表示：「平常心！有機會服務，一定盡力。」

苗栗縣第1選區議員許津溶因涉嫌透過楊姓樁腳在第19屆議員選舉投票日前，以每票新台幣1000元代價，向2名大樓管理員買票，5月間苗栗地方法院一審判決當選無效，經上訴，台中高分院今天判決當選無效確定。

苗栗縣議會秘書長林來居表示，許櫻萍已改名為許津溶，因當選無效確定，將解除議員資格，缺額將由同選區的無黨籍胡忠勇遞補。

許津溶上一屆第18屆議員選舉當選，即因樁腳涉賄買票，經落選對手胡忠勇提出當選無效之訴，判決定讞遭解職，這一屆捲土重來，卻是落選頭，去年11月因同選區國民黨議員謝文禓賄選當選無效確定，才遞補上席次；只不過許津溶遞補上任未滿1年，又因樁腳涉嫌買票賄選被拉下。

許津溶連續2屆議員選舉都上演同樣情節，且都由胡忠勇遞補，外界稱兩人「冤家路窄」，胡忠勇今天面對媒體詢問表示，一切平常心看待，但也強調，從政是「純服務」希望地方老弱都能獲得照顧，「若民意代表為了賺錢而從政，如何監督政府？」

現年78歲的胡忠勇是苗栗地方政壇老將，40歲當選苗栗市農會會員代表，從此踏入政治圈，歷經2屆市民代表、6屆縣議員，民代生涯已逾30年，曾獲內政部全國資深績優民選地方公職人員表揚，此次遞補也完成他縣議員7連霸。

胡忠勇平日跑行程、會勘服務都以機車代步，方便穿梭大街小巷，他笑稱過去6屆議員任內已騎壞6部機車。106年一場豪雨過後，胡忠勇前往苗栗市八甲山區勘查災情途中，曾解救一隻受困穿山甲，當年苗栗陸續傳出多起石虎遭路殺事件，他在議會催生「石虎生態保育區」持續關注地方環境、保育議題。

胡忠勇深耕地方，爭取許多地方建設，最為人津津樂道是催生國道1號頭屋交流道，造福苗栗市、頭屋鄉民眾南來北往交通；此外，身為客家人，他無論家庭教育或是議事堂問政，都堅持「祖宗母語」以客語質詢問政，致力傳承客家語言文化。

儘管本屆任期已過大半，胡忠勇說，沒關係，一天當兩天用，「只要有機會，一定全力為民服務，盡力為鄉親權益發聲」。

苗栗縣 當選無效 樁腳

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