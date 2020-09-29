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影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重
知名連鎖咖啡店星巴克在苗栗市的第一家門市前天中午開幕，吸引眾多消費者前來捧場，但當地目前路邊停車空間不足，併排臨停的現象嚴重， 警方頻頻接獲檢舉，連日來不斷勸導、驅離，有的違規情節較嚴重的消費者，咖啡沒買到先「吃上」1張罰單，等於多付好幾倍錢買咖啡；苗栗警分局呼籲民眾勿在當地路段違規併排臨停或並排停車，以維交通安全。
此外，苗栗火車站周邊機車及自行車違規停放人行道的情形嚴重，行人被迫與車爭道，苗栗警方最近也展開大執法，取締告發。
巨蛋體育館對面的星巴克國華門市27日中午12點開賣，當天雖然下雨，消費者仍絡繹不絕，許多人併排臨停，車輛占據機慢車道，苗栗警方接到市民投訴，從下午到晚間頻頻到場鳴笛驅離臨停車輛，昨天下午有婦人帶孩子駕車從大湖來消費，但因併排臨停挨罰。
咖啡店所在路段雖可路邊停車，但近年日間一位難求，業者雖規畫有小型停車場空間，但目前尚未整地啟用，許多駕車前來的消費者難覓車位。
警方表示，依道路交通管理處罰條例，併排臨停可處300至600元罰鍰，如果是並排停車遭告發，罰鍰則是2400元，請駕駛人不要違規臨停或停車，以維護道路安全，警方也會加強巡邏取締。
苗栗警分局為徹底解決火車站周邊停車亂象，最近展開大執法，會同縣警局交通隊針對火車站周邊機車及自行車違規停放車輛進行拖吊移置作業並依法告發，上周末共移置違停機車5部及自行車11輛，分局強調已將當地列為稽查取締重點，如發現違規停車都將強力執法，依法告發。
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