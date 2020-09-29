影／苗栗市首間星巴克開幕 國華路連日來併排臨停嚴重

知名連鎖咖啡店星巴克在苗栗市的第一家門市前天中午開幕，吸引眾多消費者前來捧場，但當地目前路邊停車空間不足，併排臨停的現象嚴重， 警方頻頻接獲檢舉，連日來不斷勸導、驅離，有的違規情節較嚴重的消費者，咖啡沒買到先「吃上」1張罰單，等於多付好幾倍錢買咖啡；苗栗警分局呼籲民眾勿在當地路段違規併排臨停或並排停車，以維交通安全。

此外，苗栗火車站周邊機車及自行車違規停放人行道的情形嚴重，行人被迫與車爭道，苗栗警方最近也展開大執法，取締告發。

巨蛋體育館對面的星巴克國華門市27日中午12點開賣，當天雖然下雨，消費者仍絡繹不絕，許多人併排臨停，車輛占據機慢車道，苗栗警方接到市民投訴，從下午到晚間頻頻到場鳴笛驅離臨停車輛，昨天下午有婦人帶孩子駕車從大湖來消費，但因併排臨停挨罰。

咖啡店所在路段雖可路邊停車，但近年日間一位難求，業者雖規畫有小型停車場空間，但目前尚未整地啟用，許多駕車前來的消費者難覓車位。

警方表示，依道路交通管理處罰條例，併排臨停可處300至600元罰鍰，如果是並排停車遭告發，罰鍰則是2400元，請駕駛人不要違規臨停或停車，以維護道路安全，警方也會加強巡邏取締。