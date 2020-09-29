安心旅遊補助延到10月底 桃園續推免費一日遊

疫情帶動國旅大爆發，安心旅遊補助搶手，交通部昨宣布，確定到10月底前都有補助，桃園市政府觀旅局統計，7月迄今已使用10萬2874間房間，上周申請2萬間已獲核准，10月底前入住補助沒問題，另桃園加碼的免費一日遊也將跟著延長，歡迎民眾入住桃園合法旅宿可享免費一日遊包車包吃，10月還有風箏節、豆干節等精彩活動。

中央7月推出安心旅遊補助，每房補助1千元，桃園市觀旅局最早先申請4萬間房間補助，由於民眾申請速度快，又再申請4萬間額度，9月份再申請2萬間，由於補助已經突破10萬間，市府觀旅局上周又再向交通部觀光局申請2萬間，已獲核准不致斷炊。

市府觀旅局長楊勝評說，安心旅遊補助發揮效用，讓先前在疫情低迷的旅宿業住房率能保住基本住宿率，桃園部分飯店平日住宿率拉到五成，假日更可攀到八到九成，對刺激住房有一定幫助，市府也加碼搭配免費一日遊方案，包車包吃安排行程，將遊客帶往觀光工廠，與市府合作的觀光工廠也能明顯感受到遊客回籠，對振興經濟有感！

桃園市免費一日遊迄今報名人數1萬1478人，已出團323團、1萬1418人，原預計1萬2500人就滿額，楊勝評說，免費一日遊深獲好評，因應安心旅遊補助延長，桃園自推的免費一日遊會再延長時間到十月底，活動名額會再追加。

楊勝評也看好桃園下半年各項觀光活動齊發，10月1日中秋節慈湖紀念雕塑公園水岸舞台處水舞光雕秀開跑，將一連演出到明年3月，10月17、18日國際風箏節、10月24、25日大溪豆干節、10月31日則有萬聖節活動，火力全開，讓觀光旅遊的話題更豐富。