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桃園一般補助款明年仍排全台第17 鄭文燦嘆：快昏倒了

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市長鄭文燦今天出席議會審查預算一讀會後強調，一般性補助款今年拿48億元，排名全台各縣市第17名，明年50億元也是全台第17名，搖頭怨嘆「快昏倒了」，盼中央正視。記者張裕珍／攝影
市長鄭文燦今天出席議會審查預算一讀會後強調，一般性補助款今年拿48億元，排名全台各縣市第17名，明年50億元也是全台第17名，搖頭怨嘆「快昏倒了」，盼中央正視。記者張裕珍／攝影

桃園市議會今天一讀通過桃園市110年度總預算案暨附屬單位預算及綜計表，明起開始為期9天的聯席審查，由於桃園預算規模來到1387億元，中央補助有限，三黨團預告明天將開記者會，市長鄭文燦也在會後強調，一般性補助款今年拿48億元，排名全台各縣市第17名，明年50億元仍為全台第17名，搖頭怨嘆「快昏倒了」，盼中央正視。

市府主計處長林世杰今天在一讀會報告，110年度總預算案歲入計列1249.77億元，歲出衡量歲入負擔能力計列1386.77億元，歲入、歲出差短137億元，悉以賒借收入予以彌平，連同未償債務預計110年底債務預算餘額為565.26億元，符公共債務法上限。

今天一讀會通過預算，明天起開始聯席審查，原則1天審查4個局處預算，時間為早上9點到中午12點、下午1到4點，一讀會按慣例以抽籤決定，明天將由主計處、人事處、政風處與新聞處打頭陣接受預算審查，10月20將舉行二、三讀會。

鄭文燦說，110年度總預算總規模達1387億元，資本門支出占比將近30%，是歷來最高也是六都最高，因桃園正處在基礎建設關鍵期，重大建設需要分年攤提預算，包括航空城、軌道建設、亞洲．矽谷等計畫都開始進入實質階段，桃園的各項公共工程也進入高峰期，市府團隊將秉持財政穩健、開源節流原則，合理規畫公共建設期程。

不過，桃園獲得中央統籌分配稅款只略高於台南市，一般補助款更是落在各縣市第17名，議會各黨團都疾呼爭取中央合理財政分配，鄭文燦也再次向中央喊話「財政挹注不公平，對於未來桃園進一步的發展，包括未來公共建設的成長，都會有所阻礙！」

鄭文燦特別提及，一般補助款109年48億元，110年則為50億元，都是全台排名第17名，只贏過金門、澎湖、馬祖等離島縣市，以及新竹市跟嘉義市，因為主計總處將統籌分配稅款與一般補助款合併計算，成長率不能超過0.5%，換言之其他5都沒有受到限制，只有才剛升格直轄市的桃園受到限制，對桃園的發展有很大的阻礙。

「桃園的財政不能低於六都的平均數！」鄭文燦說，桃園市相較其他5個直轄市都少了大概100億元，財政分配對桃園不公的問題從準直轄市到直轄市，已經延續10年之久，他強調當中累積的問題一定要解決，必須要為往後的市政府打開更大的財政空間。

桃園市議會今天舉行審查明年度總預算一讀會。記者張裕珍／攝影
桃園市議會今天舉行審查明年度總預算一讀會。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 債務 新竹

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