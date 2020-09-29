石虎保育苗栗明年加碼 獎勵補助180萬元

苗栗縣是瀕臨絕種野生動物石虎最重要棲地，犬殺也時有所聞，縣府根據石虎保育自治條例，研擬苗栗縣協助石虎保育工作獎勵補助辦法草案，明年可以補助動物保護團體及動物收容場所，每年10萬元至20萬元，辦理降低或改善流浪犬貓與石虎野外競爭衝突。

苗栗縣去年12月31日率先實施石虎保育自治條例，縣務會議今天通過「苗栗縣協助石虎保育工作獎勵補助辦法」草案，明年元旦公布實施，農業處指出，辦法希望對石虎保育著有成效的社區、推行友善環境耕作、環保團體及收容場所、民眾等獎勵或補助，促使更多人願意保護石虎，達成經濟發展與生態保育多贏的局面。

縣府草編180萬元，加碼發獎勵或補助，不會與林務局目前推動的友善石虎農地生態系服務給付計畫衝突，辦法草案規定，縣府得視情形每年補助10萬元至20萬元，給動物保護團體及動物收容場所，辦理降低或改善流浪犬貓與石虎野外競爭衝突；社區成立石虎保護巡守隊定期巡護棲地，配合縣府架設紅外線自動照相機監測，清除野外獸夾陷阱，及協助石虎通報處理，每年發給2萬元到5萬元獎勵金。

石虎熱區農地通過友善環境耕作審認，或參加林務局友善石虎生態系服務給付計畫者，每公頃每年發5000元，民眾或團體主動參與或協助救援石虎，縣府公開表揚，或發給民眾1000元至5000元，團體5000元到1萬元；此外，機關或社區協助石虎保育著有成效者，機關每年發給5萬元到10萬元、社區2萬元到5萬元獎勵金。