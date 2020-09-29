視訊拓展國際採購 桃市府估促成3千萬美元商機

為協助桃園市外銷企業在疫情期間拓展海外市場，由桃園市政府主辦的「2020年桃園國際採購商機大會」今天在桃園市登場，預估可促成後續採購商機近3000萬美元。

桃園市政府經濟發展局表示，受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，業者難以到海外拓銷，因此市府在台北諾富特華航桃園機場飯店主辦的「2020桃園國際採購商機大會」，今年創新採取視訊採購洽談模式，讓業者能與國際買主順利接軌創造商機。

經發局指出，市府邀請來自新加坡等多個新南向國家、歐洲、美國、東北亞等23個國家（地區）的49名買主，與桃園為主的110家國內供應商，進行超過197場次一對一視訊採購洽談，透過「零接觸」及「面對面」的方式，開發疫後經濟新商機，預估可促成後續採購近3000萬美元（約新台幣8.7億元）。

經發局說，桃園是國門之都，工業年產值近新台幣3兆元，更是「亞洲．矽谷推動方案」選定的實踐場域。市府希望透過國際採購商機大會，行銷桃園優秀的研發創新及製造品質，打造桃園成為全球資訊電子、綠能與物聯網產業的重要生產與研發聚落。另外也辦理2場市場趨勢論壇，與業者分享企業在當地的市場策略與成功經驗。

參與活動的汽車零件業務經理鍾興泓表示，目前國內外進口商業務慢慢恢復，今年受疫情影響無法像往年出國參展，市府透過國家的力量，由官方單位辦理視訊採購洽談，解決距離與國界問題，透過即時連線進行面談，強化國外客戶信心，對於企業的幫助很大。