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百公斤的難題：台灣不需神人揹工 而是山域運補直升機

中秋節連假 桃警列出大溪、北橫風景區易塞路段

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
大溪老城區是遊客必逛的景點，警方建議車輛停月眉停車場再徒步逛老街。記者鄭國樑／翻攝
大溪老城區是遊客必逛的景點，警方建議車輛停月眉停車場再徒步逛老街。記者鄭國樑／翻攝

桃園市大溪警分局今天公布中秋連假交通疏導措施，列出10月1日至4日易壅塞路段與建議替代道路，供民眾參考因應，警方也會加強疏導。

管制措施及替代道路規劃如下：1.國道3號大溪交流道南下匝道管制時段為10月1日上午6至12 點， 實施高乘載管制。

2.易雍塞路段有國道3號大溪交流道、介壽和員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈 。

3.復興區台7線下山建議替代道路，往新竹方向遊客改由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮，往台北方向改由台7乙線往新北市三峽區，往桃園方向改由桃63線，及承恩路接環湖公路往龍潭區。

4.大溪市區建議替代道路，往台北方向遊客建議改由大溪區中華路或文化路接信義路，再往新北市三峽區。

往桃園、新北方向建議使用中庄便道往大鶯路接桃56線往八德桃園或直行往新北市鶯歌區。 另外，大溪老街老城區停車位有限，車輛可停月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街，大型遊覽車請停放橋頭停車場。

大溪警分局規畫塞車時段替代道路，並派員引導。記者鄭國樑／翻攝
大溪警分局規畫塞車時段替代道路，並派員引導。記者鄭國樑／翻攝
國道2號大溪龍潭交流道有高承載管制。記者鄭國樑／翻攝
國道2號大溪龍潭交流道有高承載管制。記者鄭國樑／翻攝

替代道路 大溪老街

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