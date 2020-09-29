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新竹設計展T1展區攻略 林智堅帶路5大好玩好拍打卡點

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導
白色薄紗打造的「數位瀑布」，充滿科技美感。圖／新竹市政府提供
白色薄紗打造的「數位瀑布」，充滿科技美感。圖／新竹市政府提供

2020台灣設計展「Check in新竹－人來風」倒數2天登場，新竹市長林智堅今公開獨家攻略，曝光T1場館「城市終端機」5大打卡點，希望讓民眾認識設計展，且有規畫、有重點的參觀。

林智堅今走進位於體育館的設計展T1場館「城市終端機」。首先，映入眼簾的就是「光城門」，大型LED燈板投射出「城市終端機」字樣，還有七彩炫目的竹市地標「東門城」，迎接每位到訪的旅人走進數位世界，歡迎民眾進入前留下與現實世界的合影。

之後，沿著「IN」入口走進「一日生活掃描機」，首先可看見三種竹市生活的樣貌，有宮廟主委、咖啡店老闆及交大畢業、在新竹成家的工程師，三種不同的人物原型，以他們的日常生活展現竹市獨特的城市個性。

接著沿著「電波隧道」一路往上，兩旁將有大型螢幕不停播放紅、藍、綠各種顏色的數位條碼，搭配電腦主機處理器、人聲背景音樂，沿途往上可感受到兩側光影穿越的感覺，也彷彿登入電影「一級玩家」的場景之中。

電波隧道的盡頭就是「數位傳送門」，民眾只要穿越，全身身影會被特殊投射方式解碼為數位人形，實際體驗「登入數位世界」。二樓展區則有「科技時代的大事紀」，一分鐘內看完這20年來科技如何顛覆人類生活，各個時期的熱門社群軟體，像是無名小站、PTT、DCARD，每個人都可以找到自己的「那個年代」。

「新竹故事動態牆」則秀出每個新竹人的故事，包含林智堅等人的有趣故事等旅人來發掘；「生活數據雲」會發現每個人的思想、購物習慣、環境氣候數據、交通數據、媒體點擊率，每一個細節都影響著城市的走向。

往前走還有與「新竹獸心臟」互動的人格特質分析體驗，面對著「漂浮之心」，回答平板上新竹獸發出的6道問題，蒐集每個人的數據後，新竹獸會將每個人分為7種分類，人格特質專屬顏色就呈現在漂浮之心上，有藍色、粉色、紅色等，宛如電影哈利波特的分類帽。

最後回到一樓展區，有一整片白色薄紗打造的數位瀑布，漫步其間，抬頭就可欣賞各類數碼元素的投影藝術，耳邊是充滿科幻與磅礡感的音樂，當光影投射在臉上、身上，充滿科技美感，更是殺光相機底片的拍照點。

連接一二樓場館的「電波隧道」，是通往數位世界的神祕通道。圖／新竹市政府提供
連接一二樓場館的「電波隧道」，是通往數位世界的神祕通道。圖／新竹市政府提供
走進盡頭的「數位傳送門」，真人會完全消失、變成特殊的數位人形。圖／新竹市政府提供
走進盡頭的「數位傳送門」，真人會完全消失、變成特殊的數位人形。圖／新竹市政府提供

新竹 林智堅

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