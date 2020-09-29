4件藝術作品、15場活動規劃 新竹鐵路沿線藝術計畫開跑　

「風光串新竹—2020鐵路沿線藝術計畫」9月30日起至10月25日在新竹火車站和新竹市鐵道藝術村之間後站區域展開，透過4件藝術作品、15場活動規劃，串聯車站、藝術村與社區，民眾可一起走讀藝術，發現公共空間更多元的可能。

文化局長黃竫蕙指出，「風光串新竹—2020鐵路沿線藝術計畫」以藝術創作、民眾參與進行地方連結，特別結合「Artsozaii藝所在」APP，提供觀者更容易親近藝術創作的方式導覽，隨時隨地走讀藝術，在風（新竹風）和光（新竹人）的交互作用下，街區角落在長期聯接、碰撞的作用下，成為城市中重要的文化細胞。

另外，策展團隊在10月2日3日於鐵道藝術村內規劃「中"chill"了—藝術體驗市集」，邀集不按牌理出牌的攤主們，和民眾來一場獨一無二的藝術互動體驗；3日晚間7點還有「中秋板凳小聚」，民眾可自備板凳、攜帶環保餐具，一起到鐵道公園感受節奏和脈動，品嚐簡易烤肉、飲品，和街坊鄰居交流，歡度中秋。

策展團隊智邦藝術基金會指出，本次參與創作的藝術家林君晏、東海大學建築系師生、Mario Weinberg（德國藝術家）、 Tamas Szvet（匈牙利藝術家）等來自不同領域及國籍，呈現更加豐富、多元的藝術特色；更結合2016年「新竹市國際地景藝術節」的4件作品，於火車後站勾勒出一條明確、生動又有趣的「藝術作品小旅行」路線，運用「美感教育」導覽解說，讓民眾有機會在生活場域裡，和藝術作品進行最直接的接觸。

林君晏是鐵道藝術村的駐村藝術家，「4號倉庫的風景嫁接」以螢幕截圖的概念擷取工作室裡、外看到的景色，將其挪到戶外分享給民眾。Mario Weinberg則是在駐村期間對臺灣街景人物留下深刻印象，作品「Noisy Street」是他對新竹的註解，離開畫布來到街道建築，以俯瞰視角，在牆面上揮灑出他心目中原汁原味的新竹地景風貌。

Tamas Szvet的作品「CONNECTED」靈感來自藝術家行走在藝術村和火車站之間的巷道時，發現許多不一樣的鐵窗花，他運用並融合、轉畫多種鐵窗圖案，製成休憩亭形態的藝術裝置，變成一個「聚會點meeting point」，期盼社區居民來此聚會、交流。