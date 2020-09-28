桃園康輔大賞缺資源堅持9年 青年局挹注20校公益大串聯

桃園市康輔社最大的特色即是一年一度的「康輔公益大賞」，學生們每年挑選一項公益主題挺身而出，以實際行動響應社會議題或參與公益服務。

「2020康輔公益大賞」在中壢五號倉庫辦理，青年事務局帶領20校康輔社團與桃園新成立的身障公益單位「台灣樂作創意協會」攜手作公益，該單位主要服務對象為未滿15歲的身障青年（樂兒），在協會的工作坊裡輔導樂兒進行手工作業，期待在輔導過程中能維繫其身心的健康，練習自力更生、照顧自己。

活動昨天起展開，近200位康輔青年以「推廣公益」的態度走上街頭，免費贈送樂兒的愛心手作商品，每贈出一件商品，就多一個認識樂作的故事及瞭解他們處境的人，預計發送200份公益贈品，為該協會連結更多潛在資源。

活動除了作公益，「公關派對」也是各校康輔社交流的平台，號稱最會帶氣氛的康輔社，是校園中的意見領袖，引領話題風向的「公關咖」，現正值開學季，校園中人際社交需求大爆發的此刻，邀請思維談吐貼近年輕族群的「超級中壢人『網紅嗨咖』」現身公關派對，和百餘位校園青年談話笑鬧一起開Party，分享最強「交友絕招」。

另外，青年事務局今年度成立「全台第一個校園社團辦公室」，為不同的社團制定專屬計畫，如Mona動漫祭媒合18校動漫社、重生音樂祭共有14校熱音社參與演出、童軍大露營有8校參與。

參與本次公益大賞的壽山高中的ACOLALA康輔社許家綺說，從學長姐開始，每年都有參加公益大賞，每年這時候都會被「社團老人」叮嚀一定要參加。以前學長姐挑戰過體能單車成年禮、也有發揮創意響應桃園地景藝術節，今年我們這屆的公益主題，要去幫忙樂兒，其實是我們自己選擇的，雖然對樂兒不太熟悉只覺得能跟同學一起努力做一件事很酷，但在過程中覺得能幫助到這些人很開心。

青年事務局局長顏蔚慈指出，康輔公益大賞其實自2011年就開始，至今是第9屆，公益大賞這個活動品牌，雖是社團青年自行策辦，但一路走來，在得不到資源與鼓勵的情況下，活動仍堅持延續，青年事務局於是從2016年投入資源的協力，今年已是第5次與康輔聯盟攜手做公益。一件事要堅持9年，對任何團體來說都不是件輕鬆的事，未來青年局將持續與康輔社比肩同行。