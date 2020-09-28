國中兄弟相繼罹癌 獅子會300-G1區展愛心捐助70萬

苗栗縣造橋國中一對徐姓兄弟相繼罹患腦瘤及肺部惡性腫瘤，家庭因此陷入困境，縣府今年6月啟動關懷機制，國際獅子會300-G1區18個分會今天捐贈70萬元，縣長徐耀昌自掏腰包10萬元，紓解徐家遭逢變故的燃眉之急，也期待拋磚引玉，喚起更多人伸出溫馨援手。

徐姓兄弟的弟弟13歲，目前就讀國一，國小畢業時還代表學校領取縣長獎，他於3年前就被診斷出腦瘤，經長期治療病情趨於穩定，在家保養並定期複診追蹤，大他1歲的哥哥今年2、3月間因不停咳嗽，就診後發現肺部罹患惡性腫瘤，長期住院治療，徐父為小孩奔波，只能從事臨時工，徐母今年4月辦理留職停薪專責照顧。

縣府今年6月啟動關懷機制，發放2萬元急難救助金，8月間國際獅子會300-G1區總監劉德芳到縣府拜會，徐耀昌提及徐家的遭遇，劉德芳徵詢獲得獅友熱烈回應，18個分會共募到67萬2000元，儀式今天上午在縣府舉行，劉德芳率同秘書長莊勝強等人代表，現場加碼到70萬元，捐贈「五大志業兒童癌症樂捐款」。

縣府教育處長邱廷岳、社會處長楊文志及造橋國中校長林育伸，陪同徐父代表接受，徐耀昌也捐助10萬元，表示人的一生難免會遇到逆境，平時應多加關心身邊的人，讓需要被幫助的人及時獲得幫助，也期待更多像獅子會熱心的慈善團體，一起加入苗栗的社會福利資源網絡，造福更多鄉親。