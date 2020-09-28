桃園機場計程車智慧排班 節省油資增加收入

桃機排班計程車自律委員會導入空中智慧排班系統，避免駕駛群聚領牌等號還能彈性載客，自律委員會主委黃良易表示，實施首月不但省下5000多元的油錢，收入也增加3萬多元。

桃園機場排班計程車自律委員會主委黃良易表示，受到新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，桃園國際機場旅客量銳減，長時間在機場排班的計程車載客也受波及，因此，自律委員會在8月下旬導入空中智慧排班系統，避免駕駛群聚領牌等號，也能彈性載客增加收入。

黃良易說，智慧排班系統導入一個多月來，對於600名會員幫助很大，司機在完成載客任務後，可以直接透過系統空中領牌，在即將到號時還會透過系統通知，司機不必專程跑到機場，這段期間就可到外面接送乘客，實施一個月來約可增加新台幣3萬元的收入，油錢也可節省5000元至6000元，未來還規劃增加旅客搭乘機場回頭車預約功能。

計程車駕駛陳先生表示，這樣的智慧排班系統很方便，尤其在疫情期間，機場的旅客少，大家都希望可以增加收入，透過系統的協助，不但可以省下人工取牌時間及來回機場的油錢，最重要的是可以利用空閒時間到外載客，對於機場的排班計程車也是一種保障。