6年後將有臨時火車站 平鎮市民搭火車不用再跑到中壢

桃園市政府向中央爭取「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」，今年8月3日獲行政院核定，市府今天下午到平鎮區公所舉辦地方說明會，同時報告平鎮臨時站最新辦理情形。

市長鄭文燦市長也出席說明會，指出市府爭取平鎮站比照新北鳳鳴站先設置臨時站，與桃園鐵路地下化計畫脫鉤，今年8月3日「增設臺鐵平鎮臨時站建設計畫」獲行政院核定，平鎮臨時站總經費約4.97億元由中央負擔，預計111年動工，陸續完成第一階段鐵路地下化界面工程，及第二階段臨時站工程，115年完工啟用；另代辦鐵路地下化部分工程6.9億元為中央和地方分攤的桃地計畫經費，相信平鎮臨時站完成後，平鎮居民可提早約4年享受鐵路運輸的便利性。

回顧平鎮站規畫歷程，臺鐵局早在民國94年平鎮區環南路附近規畫增設平面通勤車站，但98年辦理桃園鐵路高架化計畫時卻未將平鎮站納入，所以當時的桃園縣政府在101年又爭取高架化延伸平鎮，雖經交通部審查通過，但未獲行政院核定。

直到升直轄市，市府104年推動桃地計畫時再將平鎮站納入計畫範圍，並於106年7月31日及今年9月2日獲行政院核定可行性研究及綜合規畫，但依據鐵道局綜合規畫成果，平鎮站將於鐵路地下化第二階段啟用，預計動工後工期8年，市府考量平鎮民眾通勤需求及分流中壢車站尖峰運輸壓力，在不影響鐵路地下化期程，不新增用地拆遷，並確認增設平鎮臨時站技術可行後，與交通部鐵道局溝通，終於在108年9月18日獲行政院支持並指示交通部鐵道局進行規畫報核作業。

平鎮臨時站位於新富一街及新富三街路口附近，距離中壢站約1.82公里，將利用鐵路地下化臨時軌的兩側空間設置岸壁式月台，並以天橋連接兩側月台，站房設於新富一街側，也規畫設置電梯及相關無障礙設施。